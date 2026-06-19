Κεφαλονιά: Νέες συλλήψεις μετά τον θάνατο της Μυρτούς

Μετά από ενδελεχή έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών, ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του γνωστού «ελληνικού FBI», συνέλαβε στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, δυο άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, προχθες 17 Ιουνίου, απογευματινές ώρες, συνελήφθησαν δυο 20-χρονοι ημεδαποί στην κατοχή των οποίων βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης περίπου 1200 γραμμαρίων, που προορίζονταν για εμπορία και διακίνηση στο νησί της Κεφαλονιάς, ενώ οι έρευνες και για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Νωρίτερα, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου είχε προχωρήσει στη σύλληψη μιας 42χρονης ημεδαπής για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών χαπιών και ουσιών στο πλαίσιο νομότυπης έρευνας, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, στο σπίτι της 42χρονης, στο Αργοστόλι. Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 170 ναρκωτικά χάπια διαφόρων τύπων, για τα οποία δεν κατείχε ιατρική συνταγή και 0.2 γραμμάρια ηρωίνης.

Αναφορικά με τους δύο συλληφθέντες από το ελληνικό FBI, αυτοί οδηγήθηκαν ενώπιον της Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κεφαλονιάς που τους παρέπεμψε στον αρμόδιο Ανακριτή, όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν το Σάββατο.

Σημειώνεται ότι, στο πρόσφατο παρελθόν είχαν απασχολήσει επανειλημμένα τις τοπικές αστυνομικές αρχές : τον Σεπτέμβριο του 2021 είχαν συλληφθεί και κατηγορηθεί για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ξυλοδαρμό σε βάρος ενός 15χρονου στο Αργοστόλι, και τους είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι και έδιναν το «παρών» στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενώ τον Ιούνιο του περασμένου χρόνου, είχαν κατηγορηθεί ξανά για ξυλοδαρμό και επικίνδυνη σωματική βλάβη, από κοινού με άλλους 8 νεαρούς, σε νυχτερινό κέντρο του Αργοστολίου.

Για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι ένας εκ των συγκατηγορούμενων του περιστατικού αυτού ήταν και ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας και οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορούμενος για την συμμετοχή του στην ανθρωποκτονία της άτυχης Μυρτούς τον περασμένο Απρίλιο, στο Αργοστόλι, που συγκλόνισε το Πανελλήνιο. Ιδιαίτερη σημειολογία έχει επίσης το γεγονός ότι ο ένας εκ των δύο χθεσινών συλληφθέντων είναι και συγγενής πρώτου βαθμού 22χρονου αλλοδαπού, αλβανικής καταγωγής, που επίσης κατηγορείται ότι συμμετείχε στην ανθρωποκτονία της 19χρονης κοπέλας, με τη χρήση ναρκωτικών και εξαρτησιογόνων ουσιών, και την μετέπειτα άνανδρη κίνησης τους να την αφήσουν μισοπεθαμένη στο πεζοδρόμιο της κεντρικής Πλατείας Αργοστολίου.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη φαίνεται ότι έχει πάρει πολύ σοβαρά την υπόθεση αυτή και στο κομμάτι που αναλογεί στην Ελληνική Αστυνομία, γίνονται συντονισμένες προσπάθειες ώστε να παταχθεί η εγκληματικότητα, ιδιαίτερα αυτή των νεαρών και ανηλίκων, αλλά και ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ώστε και να επανέλθει η ηρεμία και ασφάλεια στην τοπική κοινωνία, πάρα τις κακοπροαίρετες φωνές που ακούγονται το τελευταίο διάστημα για υπερβολική αστυνόμευση στο νησί.

πηγη ereportaz