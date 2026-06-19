Ο Πατρινός chef Ανδρέας Καραπάνος στο MasterChef -BINTEO

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του Πατρινού chef Ανδρέα Καραπάνου στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο του Master chef, όπου συμμετείχε ως επίτιμος καλεσμένος των τριών κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου.

Ο καταξιωμένος σεφ βρέθηκε στην κουζίνα του δημοφιλούς διαγωνισμού μαγειρικής παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πιάτο υψηλής γαστρονομίας, το οποίο κλήθηκαν να αντιγράψουν με απόλυτη ακρίβεια οι τρεις διαγωνιζόμενοι. Η δοκιμασία αποτέλεσε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές του επεισοδίου, καθώς οι παίκτες έπρεπε να αποδείξουν τόσο την τεχνική τους κατάρτιση όσο και την προσοχή τους στη λεπτομέρεια.

Ο Ανδρέας Καραπάνος, με καταγωγή από την Πάτρα, έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στον χώρο της γαστρονομίας. Από νεαρή ηλικία ακολούθησε το πάθος του για τη μαγειρική, καταφέρνοντας να εργαστεί σε ορισμένες από τις σημαντικότερες κουζίνες της Ευρώπης.

Στο επαγγελματικό του βιογραφικό περιλαμβάνονται συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας γαστρονομικής σκηνής. Έχει εργαστεί στο φημισμένο «Mandarin Oriental» του Λονδίνου δίπλα στον Daniel Boulud, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στο Παρίσι, όπου συνεργάστηκε με τον Christophe Moret στο «Shangri-La» και με τον Romain Meder στο εμβληματικό «Alain Ducasse au Plaza Athénée».