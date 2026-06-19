Νέα δρομολόγια του ΚΤΕΛ για τα Καλάβρυτα

Σημαντικές αλλαγές στις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών των Καλαβρύτων φέρνει η έναρξη νέων δρομολογίων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026.

Η ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου προέκυψε έπειτα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα μεταξύ του δημάρχου Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλου και του προέδρου του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας Βασίλη Αντωνόπουλου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η υλοποίηση των νέων γραμμών, ενώ συζητήθηκε και το ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης του δικτύου στο προσεχές διάστημα.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων των ορεινών κοινοτήτων, η ευκολότερη πρόσβαση προς το Αίγιο και την Αθήνα, αλλά και η βελτίωση της σύνδεσης των τοπικών οικισμών με την έδρα του Δήμου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, δημιουργείται νέα καθημερινή σύνδεση Καλαβρύτων – Αθήνας μέσω Κλειτορίας και Αρτεμισίου, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι διαδρομές επιστροφής από την πρωτεύουσα προς την περιοχή των Καλαβρύτων. Επιπλέον, προβλέπονται νέα δρομολόγια προς το Κράθιο με δυνατότητα ανταπόκρισης για Αθήνα, διευρύνοντας τις επιλογές μετακίνησης για το επιβατικό κοινό.

Η δημοτική αρχή εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων που πλέον γίνεται πράξη. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή η συζήτηση για την προσθήκη νέας γραμμής που θα συνδέει τη Δάφνη και την Ψωφίδα με τα Καλάβρυτα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το συγκοινωνιακό δίκτυο της περιοχής.

Τα νέα δρομολόγια αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση των δημοτών, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, αλλά και στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας της ορεινής Αχαΐας.