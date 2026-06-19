«Φωτιά» στις τιμές των καθαρισμών οικοπέδων λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας

Σε χρηματιστήριο με απρόβλεπτες χρεώσεις έχει εξελιχθεί η διαδικασία του καθαρισμού οικοπέδων λίγες ημέρες πριν από τις 22 Ιουνίου, οπότε θα λήξει η παράταση που δόθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με την kathimerini.gr όγω των αυξημένων βροχοπτώσεων, φέτος όλοι προσπάθησαν να μεταφέρουν τον καθαρισμό του οικοπέδου τους όσο το δυνατόν αργότερα, ώστε να μη χρειαστεί να πληρώσουν δύο φορές. Αυτό σημαίνει ότι τις τελευταίες ημέρες είναι αδύνατον να βρεις συνεργείο εντός προθεσμίας, εκτός αν πληρώσεις κάτι παραπάνω.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από πέντε ημέρες είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα περίπου 370.000 καθαρισμοί οικοπέδων και χθες το απόγευμα ο αριθμός των δηλώσεων ήταν 522.495.

Και πάλι όμως το νούμερο υπολείπεται από το σύνολο των οικοπέδων που θα πρέπει να καθαριστούν, εφόσον υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 1,3 εκατ. ιδιοκτησίες.

«Το οικόπεδο είναι στην Κερατέα. Στην αρχή ρώτησα την τιμή και μου είπαν 70-80 ευρώ το στρέμμα. Οταν όμως ξαναπήρα για να κλείσω ραντεβού, η τιμή είχε ανέβει στα 250 ευρώ το στρέμμα», λέει η Τ. Κ., που αναζητάει συνεργείο καθαρισμού εδώ και μια εβδομάδα. Στην επόμενη προσπάθεια η τιμή ήταν ακόμη υψηλότερη. «Ενα συνεργείο καθαρισμού ζήτησε 0,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Αυτό σημαίνει 500 ευρώ το στρέμμα», εξηγεί.

«Είμαστε κλεισμένοι»

Καλέσαμε τέσσερα συνεργεία για διάφορες περιοχές της Αττικής και η μόνιμη επωδός – απάντηση ήταν «πρώτα πρέπει να δούμε την έκταση. Σε κάθε περίπτωση, για τις επόμενες 15 ημέρες είμαστε κλεισμένοι. Μιλάμε για αρχές Ιουλίου». Ο κ. Τάσος, που αναλαμβάνει καθαρισμούς οικοπέδων στην περιοχή των Σπάτων, εξηγεί ότι μέσα στα τρία χρόνια που έχει ισχύσει το μέτρο των καθαρισμών έχουν αλλάξει πολλά.

«Εχει μεγάλη διαφορά ποιο εργαλείο θα χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχει η μισινέζα που κόβει τα χόρτα, υπάρχει και ο καταστροφέας που κόβει και συνθλίβει, τα κάνει πούδρα και έτσι δεν χρειάζεται να τα μεταφέρεις. Αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις καταστροφέα, το κόστος μειώνεται στο μισό γιατί σημαίνει λιγότερος χρόνος και λιγότερη δουλειά. Αλλά δεν γίνεται σε όλα τα οικόπεδα. Αλλες φορές, σου λέει ο άλλος είναι μια χαρά το οικόπεδο και πας και έχει μπάζα. Πρέπει να ξέρεις τι έχεις να αντιμετωπίσεις», σημειώνει.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι η κατάσταση φέτος προσφέρεται για εκμετάλλευση. «Λόγω των βροχών ο κόσμος καθυστέρησε να καθαρίσει. Με τόσες βροχές κόβεις τα χόρτα και σε 45 μέρες έχουν ξαναγίνει. Ηταν λογικό λοιπόν να καθυστερήσουν. Τώρα, συνεπώς, έπεσαν όλοι μαζί και σου λέει 200 σε δεκαπέντε μέρες, αλλά αν δώσεις 500 έρχομαι αύριο το πρωί». Παράλληλα, πολλά συνεργεία χρεώνουν και τη μεταφορά των υπολειμμάτων στα σημεία που οι δήμοι έχουν ορίσει.

Μόλις ένας στους 4 έχει καθαρίσει το οικόπεδό του 5 ημέρες πριν λήξει η προθεσμία



«Εχουμε ορίσει ως πράσινο σημείο για την εναπόθεση των υπολειμμάτων έναν χώρο πίσω από το παλιό δημαρχείο της Αρτέμιδας. Η χρέωση είναι και ο λόγος που πολλοί προτιμούν να κρύβουν τα υπολείμματα σε μαύρες σακούλες πίσω από τους κάδους των σκουπιδιών. Τα βρίσκουμε και βέβαια δεν είναι δυνατόν να ανακαλύψουμε ποιανού είναι», υπογραμμίζει ο Δημήτρης Μάρκου, δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδας. Στην περιοχή έχουν εντοπιστεί περίπου 600 σημεία ανεξέλεγκτων χώρων ρίψης απορριμμάτων. «Βρίσκουμε γυψοσανίδες, στρώματα, τουαλέτες, ό,τι περισσεύει από ανακαινίσεις. Αυτή την εποχή βρίσκουμε και κλαδιά», προσθέτει ο δήμαρχος.

Ο Δήμος Χαλανδρίου

Ο δήμαρχος Χαλανδρίου Συμεών Ρούσσος αποφάσισε να ακολουθήσει σκληρή γραμμή με τους καθαρισμούς των οικοπέδων από την πρώτη χρονιά εφαρμογής του μέτρου. Για να πείσει τους πολίτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους δεν περιορίστηκε σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, όπως ορίζει η νομοθεσία, αλλά έλεγξε όλα τα οικόπεδα του δήμου και έκοψε 470 πρόστιμα. «Εκαναν εφέσεις, μέχρι τα δικαστήρια φτάσαμε, αλλά το 2025 (2η χρονιά) υπήρχε πολύ μεγάλη συμμόρφωση και φέτος πιστεύω ότι θα βελτιωθεί κι άλλο η σύννομη στάση των πολιτών», λέει.

Ο Δήμος Χαλανδρίου, σύμφωνα με τον δήμαρχο, έχει ολοκληρώσει τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, περίπου 500 στρέμματα, και από τις 22 Ιουνίου, οπότε και επισήμως λήγει η προθεσμία για τους καθαρισμούς, θα ξεκινήσει τους ελέγχους. «Είμαστε υποχρεωμένοι να καθαρίσουμε και τα ιδιωτικά οικόπεδα τα οποία δεν καθαρίστηκαν από τους ιδιοκτήτες τους. Στέλνουμε τον λογαριασμό εφόσον μπορούμε να βρούμε σε ποιον ανήκει, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν είναι σαφές σε ποιον ανήκει το οικόπεδο», προσθέτει ο κ. Ρούσσος.

Το πρόστιμο για τον μη καθαρισμό του οικοπέδου είναι ένα ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Οσοι δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ, αλλά αν δηλώσουν ψευδώς ότι καθάρισαν, πρόκειται για ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ.