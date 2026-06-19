Πάτρα:Αιματηρή συμπλοκή στον Αγ. Ιωάννη Πράτσικα

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πάτρα, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη συμβολή των οδών Αγίου Ιωάννου Πράτσικα και Αιδηψού, όπου για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους ξέσπασε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ ατόμων.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας άνδρας τραυματίστηκε στο κάτω άκρο από αιχμηρό αντικείμενο.

Παρά τον τραυματισμό του και την εμφανή αιμορραγία, ο άνδρας δεν παρέμεινε στο σημείο. Αντίθετα, επιβιβάστηκε σε δίκυκλο και αποχώρησε άμεσα προς άγνωστη κατεύθυνση, πριν την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων και του ΕΚΑΒ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις αρχές, καθώς ο τραυματίας δεν έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί, ενώ εκτιμάται ότι ενδέχεται να χρειάζεται άμεση ιατρική φροντίδα.

Αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, αναζητώντας τόσο τον τραυματισμένο άνδρα όσο και τα υπόλοιπα πρόσωπα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στη συμπλοκή παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.





