Πρεμιέρα σήμερα για το «myPoint»

«Εγκαίνια» σήμερα για το δίκτυο «myPoint», καθώς ο Χολαργός του δήμου Αττικής θα υποδεχθεί το πρώτο κατάστημα φυσικής παρουσίας όπου πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να εξυπηρετούνται από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) και να λαμβάνουν καθοδήγηση και εξυπηρέτηση για τις ψηφιακές τους συναλλαγές.

Στον νέο χώρο εξυπηρέτησης «myPoint», τον οποίο υποδέχεται πρώτος από όλη την Ελλάδα ο Χολαργός, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να εξυπηρετεί μέσω φυσικής παρουσίας πολίτες και επιχειρήσεις, δίνοντας τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και υποστήριξη με πιο απλό και οργανωμένο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρούνται από χρονοβόρες διαδικασίες.

Στόχος της κυβέρνησης είναι οι χώροι εξυπηρέτησης «myPoint» να φτάσουν τους 15 μέχρι το τέλος του 2026. Το «myPoint» αποτελεί το νέο πρότυπο φυσικής παρουσίας της Αρχής και λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Στόχος είναι η παροχή ταχύτερης, απλούστερης και πιο αποτελεσματικής εξυπηρέτησης, με ενιαία ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και διατηρώντας, όπου απαιτείται, την άμεση ανθρώπινη επαφή.

Ο τρόπος εξυπηρέτησης

Η εξυπηρέτηση στα «myPoint» οργανώνεται σε τρεις ζώνες:

Self-Service Point, για υποδοχή, χρήση κοινόχρηστου εξοπλισμού, όπως υπολογιστές και εκτυπωτές, και υποστήριξη των πολιτών στη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ

Service Point, για εξειδικευμένη πληροφόρηση, σύνθετα θέματα και συγκεκριμένες πράξεις ή πιστοποιητικά που απαιτούν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση

Back Office, για την οργανωμένη, ασφαλή και αποτελεσματική επεξεργασία και διεκπεραίωση αιτημάτων, χωρίς απευθείας επαφή με το κοινό.

Με το νέο δίκτυο, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε ένα πιο οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, με καλύτερη καθοδήγηση, μείωση της αναμονής και ευκολότερη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ στοχεύει να προχωρήσει σε ευρύ πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των φορολογικών υπηρεσιών με ταχύτερες υπηρεσίες και λιγότερη γραφειοκρατία για πολίτες και επιχειρήσεις.

Ανάμεσα σε άλλα, θα λειτουργήσει ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον πληροφόρησης, όπου θα συγκεντρώνεται η φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία και έτσι οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε επικαιροποιημένες πληροφορίες, κωδικοποιημένους νόμους και διοικητικές αποφάσεις ώστε να διευκολύνονται στην κατανόηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους.

Παράλληλα, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων αναβαθμίζεται με νέα ψηφιακά εργαλεία, ενώ μέσα από την ενοποίηση τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας, η ΑΑΔΕ στοχεύει να βελτιώσει σημαντικά την εξυπηρέτηση των χρηστών και στη διαδικασία αυτή σημαντικό ρόλο θα παίξει και ο ψηφιακός βοηθός, που θα καθοδηγεί σε πραγματικό χρόνο τους ενδιαφερόμενους

Σημειώνεται πως μέσω του προγράμματος εκσυγχρονισμού που «τρέχει» η ΑΑΔΕ, βελτιώνεται και επεκτείνεται η λειτουργία του νέου Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521. Συγκεκριμένα, οι ψηφιακές υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, θα μειώνουν τον χρόνο αναμονής, ενώ το έξυπνο σύστημα διαχείρισης παρακολουθεί όλα τα ερωτήματα, διασφαλίζοντας ολοκληρωμένες και ακριβείς απαντήσεις από τη Φορολογική Διοίκηση.

Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες της εφορίας

Μεταξύ των νέων ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται από την ΑΑΔΕ, περιλαμβάνονται και οι παρακάτω αλλαγές των υπηρεσιών της εφορίας:

Αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού φόρου στις φορολογίες μεταβίβασης κεφαλαίου για όσες δηλώσεις δεν εκκαθαρίζονται αυτόματα από την εφαρμογή myPROPERTY

Αυτόματη ενημέρωση του Μητρώου με τους κληρονόμους αποβιωσάντων μέσω διαλειτουργικότητας

Μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων φυσικών και νομικών προσώπων, όπως έδρα κ.ά

Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Ψηφιοποίηση της διαδικασίας για τις εξουσιοδοτήσεις σε ΦΠ στη λειτουργική περιοχή του Μητρώου

Ανάπτυξη διαδικτυακής υπηρεσίας με πιστωτικά ιδρύματα για περιορισμό υπερεισπράξεων

Ανάπτυξη και υποστήριξη ολοκληρωμένου συστήματος αγοράς καυσίμων κινητήρων αυτοκινήτων οχημάτων με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, καθώς και αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με απαλλαγή από τον ΦΠΑ για δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, δηλαδή για ξένες διπλωματικές αποστολές, προξενικές αρχές και το προσωπικό αυτών, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και το προσωπικό αυτών

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη διαδικασία χορήγησης άμεσης ή έμμεσης απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή – ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα

Ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης έγκρισης ή απόρριψης σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές

Δυνατότητα πληρωμής ρύθμισης Εξωδικαστικού Μηχανισμού με κάρτα, IRIS και myAADEapp

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε την Πέμπτη ότι πλέον ανοίγεται μια νέα εποχή για την ΑΑΔΕ, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. «Η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την ΑΑΔΕ. Με το νέο δίκτυο “myPoint” δημιουργούμε ένα σύγχρονο και αναγνωρίσιμο σημείο επαφής με την Αρχή, που συνδυάζει τη φυσική εξυπηρέτηση με τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας. Στόχος μας είναι κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση να έχει ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, να εξυπηρετείται ταχύτερα και να απολαμβάνει μια ενιαία, ποιοτική και ανθρώπινη εμπειρία εξυπηρέτησης».

πηγη Newsit