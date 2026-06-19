Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει το κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο - Από πότε είναι υποχρεωτικό

Το φαρμακείο αυτοκινήτου αποτελεί μια καινούργια πραγματικότητα στην οποία καλούνται να προσαρμοστούν οι οδηγοί.

Οι αλλαγές που έρχονται επηρεάζουν τον εξοπλισμό, αλλά και τις τιμές που επικρατούν στην αγορά.

Το φαρμακείο αυτοκινήτου αποτελεί ένα από τα βασικά και υποχρεωτικά στοιχεία εξοπλισμού που πρέπει να διαθέτει κάθε όχημα, όμως το πλαίσιο έχει αλλάξει μετά τη σχετική Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε και έφερε νέες οδηγίες.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το περιεχόμενο του φαρμακείου θα πρέπει πια να εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα DIN 13164/2022 ή αντίστοιχου ISO, κάτι που πρακτικά σημαίνει αύξηση του εξοπλισμού που αυτό περιλαμβάνει.

Έτσι, το «πακέτο» των πέντε βασικών ειδών που είχαμε συνηθίσει αντικαθίσταται από ένα πιο πλήρες σύνολο διαφορετικών υλικών και μέσων πρώτων βοηθειών, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των οδηγών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Πήρε παράταση το φαρμακείο αυτοκινήτου

Η εφαρμογή του νέου μέτρου αναμένονταν να ξεκινήσει σχεδόν άμεσα και είχε δημιουργήσει έντονη κινητικότητα στην αγορά, καθώς πολλοί οδηγοί έσπευσαν να προμηθευτούν τα νέα φαρμακεία ώστε να μη βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα. Εξάλλου, σε περίπτωση ελέγχου και απουσίας φαρμακείου από το όχημα, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.

Τελικά, με νέα τροπολογία που κατατέθηκε τις προηγούμενες ημέρες, αποφασίστηκε να δοθεί παράταση στην εφαρμογή του μέτρου, με αποτέλεσμα τα νέα φαρμακεία να καθίστανται υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Το αρχικό κύμα ζήτησης που είχε δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα είχε οδηγήσει αρκετούς εμπόρους σε αυξήσεις τιμών, με τα πρώτα νέα φαρμακεία που εμφανίστηκαν στην αγορά να κοστολογούνται και κοντά στα 30 ευρώ. Όμως, η παράταση εφαρμογής του μέτρου φαίνεται πως αποκλιμάκωσε την πίεση, δημιουργώντας ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον προς όφελος των καταναλωτών.

Έτσι, στην ηλεκτρονική αγορά μπορεί κανείς να βρει νέα φαρμακεία που πληρούν τις προδιαγραφές της νέας Υπουργικής Απόφασης σε πολύ χαμηλότερες τιμές, οι οποίες κυμαίνονται από 10 έως 20 ευρώ (με τα περισσότερα να βρίσκονται στα 12 με 13 ευρώ), ανάλογα με την ποιότητα των υλικών αλλά και τον κατασκευαστή.

Στην αγορά μπορεί να βρει κανείς προτάσεις ακόμη και κάτω από το όριο των 10 ευρώ, ωστόσο καλό θα ήταν να μην επιλέγουμε αποκλειστικά με γνώμονα τη χαμηλότερη τιμή.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το νέο φαρμακείο φέρνει μια ξεκάθαρη αύξηση κόστους σε σχέση με το παρελθόν, αφού ο πιο πλήρης εξοπλισμός και οι αυστηρότερες προδιαγραφές ανεβάζουν την τιμή σε σχέση με τα παλιά βασικά κιτ πρώτων βοηθειών, τα οποία μπορούσε κάποιος να προμηθευτεί ακόμη και με 3 ευρώ.

Τι περιλαμβάνει το κιβώτιο πρώτων βοηθειών

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, το νέο κιβώτιο πρώτων βοηθειών περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ’ ελάχιστον:

Ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης (τουλάχιστον 210 x 160 εκ.), επιμεταλλωμένη για ανάκλαση θερμικής ακτινοβολίας >90%, για πρόληψη υποθερμίας και σοκ.

Ρολό λευκοπλάστη (5 μ. x 2,5 εκ.) για στερέωση επιδέσμων.

Σετ αυτοκόλλητων επιθεμάτων (14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών) για μικροτραύματα.

Αποστειρωμένους ατομικούς επιδέσμους: έναν μικρό (περίπου 6 x 8 εκ.), δύο μεσαίους (περίπου 8 x 10 εκ.) και έναν μεγάλο (περίπου 10 x 12 εκ.) για άσκηση πίεσης σε τραύματα διαφορετικού μεγέθους.

Αποστειρωμένο επίθεμα εγκαυμάτων ή γάζα (60 x 80 εκ.) για κάλυψη μεγάλων επιφανειών.

Έξι επιθέματα πληγών (κομπρέσες 10 x 10 εκ.) για καθαρισμό ή πωματισμό τραυμάτων.

Δύο στενούς ελαστικούς επιδέσμους (6 εκ. x 4 μ.) και τρεις φαρδείς (8 εκ. x 4 μ.) για περίδεση και σταθεροποίηση.

Τριγωνικό επίδεσμο ανάρτησης για ακινητοποίηση άνω άκρου.

Ατραυματικό ψαλίδι πρώτων βοηθειών για κοπή ρούχων.

Τέσσερα γάντια μιας χρήσης (βινυλίου ή νιτριλίου) για βιοασφάλεια.

Δύο υγρά μαντηλάκια για καθαρισμό δέρματος (όχι τραυμάτων).

Δύο ιατρικές μάσκες τύπου IIR ή FFP2 για προστασία αναπνευστικού.

Φυλλάδιο με εικονογραφημένες οδηγίες πρώτων βοηθειών.

Η νέα υποχρέωση αφορά όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, με εξαίρεση τα δίκυκλα.

Πηγή:iefimerida.gr