«Λουκέτο» στο Ακτινολογικό του Καραμανδανείου καταγγέλλει η ΕΙΝΑ

Την έντονη ανησυχία της για την αναστολή λειτουργίας του Ακτινολογικού Τμήματος του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας ( ΕΙΝΑ), κάνοντας λόγο για σοβαρό πλήγμα στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους παιδιατρικούς ασθενείς της Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ΕΙΝΑ, η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά την παραίτηση ενός από τους δύο ακτινολόγους που υπηρετούσαν στο νοσοκομείο. Η μοναδική ακτινολόγος που παρέμεινε βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η κάλυψη των αναγκών του τμήματος και των εφημεριών.

Όπως επισημαίνεται, η προσωρινή λύση που προωθείται προβλέπει τη διακομιδή παιδιατρικών περιστατικών σε άλλα νοσοκομεία της Πάτρας για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, ενώ παράλληλα εξετάζεται η κάλυψη των αναγκών μέσω συνεργασίας με ιδιώτες γιατρούς με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Η ΕΙΝΑ υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη ήταν αναμενόμενη, καθώς εδώ και έναν χρόνο το Ακτινολογικό Τμήμα λειτουργούσε με μόλις δύο γιατρούς, ενώ η τελευταία προκήρυξη αφορούσε μόνο μία θέση, βάσει του υφιστάμενου οργανογράμματος του νοσοκομείου.

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση ασκεί κριτική στις υγειονομικές αρχές, υποστηρίζοντας ότι οι λύσεις που προτείνονται δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του και ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόσθετες δυσκολίες τόσο για τους μικρούς ασθενείς όσο και για το ιατρικό προσωπικό. Παράλληλα, τονίζει ότι η ασφαλής διάγνωση παιδιατρικών περιστατικών απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία και στενή συνεργασία μεταξύ των ιατρικών ειδικοτήτων.

Η ΕΙΝΑ αποδίδει την κατάσταση στη χρόνια υποστελέχωση, τις αυξημένες εφημεριακές υποχρεώσεις και τις συνθήκες εντατικοποίησης της εργασίας στο δημόσιο σύστημα υγείας, ζητώντας την άμεση προκήρυξη και κάλυψη όλων των αναγκαίων μόνιμων θέσεων στο Καραμανδάνειο.

Κλείνοντας, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας ζητά την κατεπείγουσα ενίσχυση του νοσοκομείου, ώστε να επαναλειτουργήσει άμεσα το Ακτινολογικό Τμήμα και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας στους παιδιατρικούς ασθενείς της περιοχής.