To PosoKanei στη μάχη της ακρίβειας: «Δεν αρκεί» λένε οργανώσεις καταναλωτών, με 10 επιχειρήματα

Επιφυλάξεις διατηρούν οι οργανώσεις καταναλωτών για το αν θα επιβεβαιωθούν οι υψηλοί στόχοι της πλατφόρμας σύγκρισης τιμών PosoKanei ως προς την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αν και ο ΥΠΑΝ Τάκης Θεοδωρικάκος και τα στελέχη της κυβέρνησης που παρουσίασαν τη νέα πρωτοβουλία τόνισαν ότι αποτελεί ένα νέο «όπλο» για τον καταναλωτή, συνεισφέρει στη διαφάνεια αλλά επιδέχεται βελτίωση ενώ θα βοηθήσει στην διαχείριση της ακρίβειας σε συνδυασμό με άλλα μέτρα.

«Ο χρόνος θα δείξει εάν θα αποδειχθεί αποτελεσματική και χρήσιμη», τονίζουν στελέχη οργανώσεων καταναλωτών που προβάλλουν επιχειρήματα για τις δυνατότητες της πλατφόρμας, ως νέου ψηφιακού εργαλείου για την τιθάσευση της ακρίβειας.

Οι καταναλωτικές οργανώσεις αναγνωρίζουν την πλατφόρμα PosoKanei, η οποία αποτελεί τη μετεξέλιξη του e-Καταναλωτής, ως ένα θετικό βήμα για τη διαφάνεια των τιμών αλλά θεωρούν ότι η δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού καλαθιού και παρακολούθησης του ιστορικού τιμών είναι μια υπηρεσία που δεν είναι χρήσιμη στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Επομένως δεν θα έχουν όλοι οι πολίτες την δυνατότητα να εντοπίζουν τον φθηνότερο συνδυασμό προϊόντων και να διαπιστώνουν αν μια έκπτωση είναι πραγματική ή πλασματική.

Παρακάτω συνοψίζονται τα επιχειρήματα παραγόντων της αγοράς

Οι κωδικοί αφορούν τις μεγάλες αλυσίδες . Η πλατφόρμα αξιοποιεί δεδομένα από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και δεν λαμβάνει υπόψη μικρά καταστήματα και παραγωγούς.

. Η πλατφόρμα αξιοποιεί δεδομένα από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και δεν λαμβάνει υπόψη μικρά καταστήματα και παραγωγούς. Εκτός τα νωπά προϊόντα και τα κρέατα. Η πλατφόρμα αξιοποιεί και επεξεργάζεται δεδομένα μόνο από τυποποιημένα προϊόντα και θέτει εκτός προς το παρόν τα νωπά προϊόντα που είναι πολύ δημοφιλή.

Η πλατφόρμα αξιοποιεί και επεξεργάζεται δεδομένα μόνο από τυποποιημένα προϊόντα και θέτει εκτός προς το παρόν τα νωπά προϊόντα που είναι πολύ δημοφιλή. Η σύγκριση με την Ευρώπη δεν ωφελε ί. Παράγοντες της αγοράς σχολιάζουν ότι η δυνατότητα σύγκρισης τιμών που δίνει το PosoKanei με τις ευρωπαϊκές χώρες δεν αφορά τον Έλληνα καταναλωτή. Από την άλλη μεριά μπορεί να αναδεικνύει θέματα ανταγωνισμού αλλά θεωρούν ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης να αποκαταστήσει υγιή ανταγωνισμό στην αγορά.

ί. Παράγοντες της αγοράς σχολιάζουν ότι η δυνατότητα σύγκρισης τιμών που δίνει το PosoKanei με τις ευρωπαϊκές χώρες δεν αφορά τον Έλληνα καταναλωτή. Από την άλλη μεριά μπορεί να αναδεικνύει θέματα ανταγωνισμού αλλά θεωρούν ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης να αποκαταστήσει υγιή ανταγωνισμό στην αγορά. Δεν συνεισφέρει στη διαφάνεια στην αλυσίδα αξίας του τροφίμου. Η ακρίβεια που μπορεί να οφείλεται στους μεσάζοντες δεν αποκαλύπτεται με ένα εργαλείο σύγκρισης τιμών. Είναι αναγκαίοι έλεγχοι στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και βασικών καταναλωτικών αγαθών προκειμένου να μπει φρένο στην ακρίβεια, καθώς στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι κάπου ενδιάμεσα, «από το χωράφι στο ράφι», αναπτύσσεται αισχροκέρδεια.

Η ακρίβεια που μπορεί να οφείλεται στους μεσάζοντες δεν αποκαλύπτεται με ένα εργαλείο σύγκρισης τιμών. Είναι αναγκαίοι έλεγχοι στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και βασικών καταναλωτικών αγαθών προκειμένου να μπει φρένο στην ακρίβεια, καθώς στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι κάπου ενδιάμεσα, «από το χωράφι στο ράφι», αναπτύσσεται αισχροκέρδεια. Μικρές διαφορές από το e-Καταναλωτής. Όπως αναφέρουν στελέχη καταναλωτικών οργανώσεων η νέα πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί στο μοτίβο του e-Καταναλωτής, ένα εργαλείο που αποδείχθηκε μη λειτουργικό για την πλειοψηφία των καταναλωτών, καθώς απαιτούσε πολύ χρόνο για να εντοπίσει κανείς τα φθηνότερα προϊόντα ενώ έχανε χρόνο και χρήμα για να μεταβεί στα σημεία πώλησης.

Όπως αναφέρουν στελέχη καταναλωτικών οργανώσεων η νέα πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί στο μοτίβο του e-Καταναλωτής, ένα εργαλείο που αποδείχθηκε μη λειτουργικό για την πλειοψηφία των καταναλωτών, καθώς απαιτούσε πολύ χρόνο για να εντοπίσει κανείς τα φθηνότερα προϊόντα ενώ έχανε χρόνο και χρήμα για να μεταβεί στα σημεία πώλησης. Δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αν και στελέχη καταναλωτικών οργανώσεων τονίζουν ότι δεν απαξιώνουν την προσπάθεια της κυβέρνησης για την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας, διαφωνούν με τον στόχο που έχει τεθεί για συνεισφορά της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τονίζουν ότι πρόκειται για ψηφιακό εργαλείο που δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας.

Αν και στελέχη καταναλωτικών οργανώσεων τονίζουν ότι δεν απαξιώνουν την προσπάθεια της κυβέρνησης για την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας, διαφωνούν με τον στόχο που έχει τεθεί για συνεισφορά της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τονίζουν ότι πρόκειται για ψηφιακό εργαλείο που δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Το βάρος πέφτει στον καταναλωτή. Χαρακτηρίζεται θετική η προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας και διευκόλυνσης του καταναλωτή στην έρευνα αγοράς και σύγκρισης τιμών αλλά η βελτίωση της πλατφόρμας έγκειται στις παρατηρήσεις και τα σχόλια των χρηστών-καταναλωτών.

Χαρακτηρίζεται θετική η προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας και διευκόλυνσης του καταναλωτή στην έρευνα αγοράς και σύγκρισης τιμών αλλά η βελτίωση της πλατφόρμας έγκειται στις παρατηρήσεις και τα σχόλια των χρηστών-καταναλωτών. Δεν είναι δομικό μέτρο. Οι καταναλωτικές οργανώσεις τονίζουν ότι απαιτούνται δομικά μέτρα για να μειωθούν οι τιμές και μια πλατφόρμα σύγκρισης τιμών όπως το PosoKanei δεν κινείται σε αυτό το πλαίσιο.

Οι καταναλωτικές οργανώσεις τονίζουν ότι απαιτούνται δομικά μέτρα για να μειωθούν οι τιμές και μια πλατφόρμα σύγκρισης τιμών όπως το PosoKanei δεν κινείται σε αυτό το πλαίσιο. Ψηφιακή παιδεία . Δύσκολα θα αντιληφθούν τις δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα πολλοί καταναλωτές που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά εργαλεία και είναι αυτοί που συνήθως αποτελούν και τα μεγαλύτερα «θύματα» της ακρίβειας.

. Δύσκολα θα αντιληφθούν τις δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα πολλοί καταναλωτές που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά εργαλεία και είναι αυτοί που συνήθως αποτελούν και τα μεγαλύτερα «θύματα» της ακρίβειας. Βοηθά στους ελέγχους. Παρόλαυτά, το PosoKanei, μέσω της σύγκρισης τιμών, θα αναδείξει φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας και κακών εμπορικών πρακτικών. Πολλοί καταναλωτές ωστόσο υποστηρίζουν ότι μια τέτοια υπηρεσία περισσότερο βοηθά τον ελεγκτικό μηχανισμό παρά τους ίδιους.

Εν κατακλείδι, οι απόψεις των φορέων συγκλίνουν περισσότερο σε μέτρα όπως η μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ, η εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, η δημοσιοποίηση των ονομάτων των εταιρειών που παρανομούν καθώς και των προϊόντων και ευρύτερα μέτρα για την αύξηση των εισοδημάτων και μείωση των τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες.



