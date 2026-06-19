Shrek: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της πέμπτης ταινίας

Η αγαπημένη παρέα του «Σρεκ (Shrek)» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, καθώς δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του «Σρεκ 5», σηματοδοτώντας την επιστροφή του δημοφιλούς franchise έπειτα από 17 χρόνια απουσίας.

Οι νέες περιπέτειες

Η Universal παρουσίασε το πρώτο επίσημο υλικό της νέας ταινίας, περισσότερο από έναν χρόνο πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα της, η οποία έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου 2027.

Στο νέο φιλμ επιστρέφουν οι γνώριμες φωνές των Μάικ Μάιερς, Έντι Μέρφι και Κάμερον Ντίαζ, οι οποίοι θα δανείσουν ξανά τη φωνή τους στον Σρεκ, τον Γάιδαρο και τη Φιόνα αντίστοιχα. Στο καστ συμμετέχει επίσης η Ζεντάγια, μαζί με ακόμη νέες προσθήκες που αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Το τρέιλερ ανοίγει με μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του Σρεκ, της Φιόνα και του Γάιδαρου, θυμίζοντας στο κοινό τα γεγονότα της πρώτης ταινίας που κυκλοφόρησε το 2001.

Ωστόσο, ο Γάιδαρος διακόπτει γρήγορα την αφήγηση, δηλώνοντας πως ήρθε η ώρα για μια «αλλαγή εμφάνισης», σε μια αναφορά που φαίνεται να σχολιάζει με χιούμορ το ανανεωμένο στυλ animation της νέας παραγωγής.

Στη συνέχεια, οι πρωταγωνιστές ξεκινούν ένα ακόμη ταξίδι γεμάτο απρόβλεπτες συναντήσεις και ευτράπελα περιστατικά. Κατά τη διάρκειά του έρχονται αντιμέτωποι με έναν γίγαντα, τις τοπικές αρχές, αλλά και έναν παράξενο χιονάνθρωπο που παραπέμπει στον Όλαφ από το «Frozen». Ο τελευταίος εμφανίζεται σε ένα σκοτεινό σοκάκι και ρωτά με ανατριχιαστικό τρόπο: «Θέλεις να βγεις ραντεβού με έναν χιονάνθρωπο;».

Το τρέιλερ ολοκληρώνεται με τον Σρεκ, τη Φιόνα, τα παιδιά τους και τον Γάιδαρο να βρίσκονται σε ένα κελί φυλακής. Εκεί, ο Γάιδαρος τραγουδά αποσπάσματα από τα τραγούδια «Baby Come Back» και «Roxanne», προκαλώντας την εμφανή δυσαρέσκεια του Σρεκ.

Η νέα ταινία αποτελεί την πρώτη κινηματογραφική επιστροφή του franchise από το 2010 και ήδη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους φίλους της σειράς, οι οποίοι περίμεναν για σχεδόν δύο δεκαετίες μια νέα περιπέτεια στον κόσμο του πιο αγαπημένου πράσινου ήρωα του animation