Ναταλία Γερμανού: Παραμένει στον Alpha και τη νέα χρονιά - Η ανάρτηση που το επιβεβαίωσε

Την επίσημη φωτογράφηση για τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Alpha πραγματοποίησε η Ναταλία Γερμανού, ανεβάζοντας σχετικό υλικό στα social media και δίνοντας μια πρώτη «γεύση» από το κλίμα της νέας χρονιάς για την εκπομπή της.

Το ξεκάθαρο μήνυμα

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μέσω Instagram στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της φωτογράφισης, όπου τη βλέπουμε να ποζάρει μαζί με μια ομάδα ανδρών, ντυμένων στα χρώματα του καναλιού, με τη λέξη «σήμερα» τυπωμένη στις μπλούζες τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «μια φωτογράφιση για τον @alphatv που εξελίχτηκε σε πάρτυ χάρη στην πιο υπέροχη ομάδα!», ενώ έκανε tag τον φωτογράφο Thomas Braut και πρόσθεσε το hashtag #season9.

Με αυτή την κίνηση, η Ναταλία Γερμανού ουσιαστικά προανήγγειλε τη συνέχιση της εκπομπής της «Καλύτερα δε Γίνεται» για ακόμη μία σεζόν, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί διακοπής ή «κοψίματος» λόγω οικονομικών αλλαγών στον τηλεοπτικό σταθμό.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια ανανεώνει έτσι το ραντεβού της με το τηλεοπτικό κοινό για το φθινόπωρο, συνεχίζοντας για ακόμη μία χρονιά στο πρόγραμμα του Alpha.