Σοκ για τον Καναδά: Σοβαρός τραυματισμός του Κονέ και αποχώρηση με φορείο

Δύσκολες στιγμές στην αναμέτρηση του Καναδά με το Κατάρ για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Ισμαέλ Κονέ να τραυματίζεται σοβαρά στο αριστερό πόδι και να αποχωρεί με φορείο.

Ο Καναδός μέσος χτύπησε μετά από μαρκάρισμα του Μαντίμπο, ο οποίος δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με εννιά, με τον ποδοσφαιριστή των Αράβων να μην μπορεί να πιστέψει τι έκανε, άθελά του.