Ηγετική επανεμφάνιση Ομπάμα στα εγκαίνια του Προεδρικού του Κέντρου

Ποιες διασημότητες έδωσαν το «παρών»

Μία δεκαετία κράτησαν οι προετοιμασίες για το προεδρικό κέντρο του Μπάρακ Ομπάμα και ήρθε η ώρα που άνοιξε τις πόρτες του στο Τζάκσον Παρκ του Σικάγου την Πέμπτη. Η τελετή των εγκαινίων τα είχε όλα και… όλους: Τρεις πρώην προέδρους των ΗΠΑ (Μπάρακ Ομπάμα, Τζο Μπάιντεν και Μπιλ Κλιντον), την πρώην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρι, αστέρια της μουσικής όπως ο Μπρους Σπρίνγκστιν και ο Μπόνο αλλά και του Χόλιγουντ όπως ο Τομ Χάνκς, η Αν Χάθαγουεϊ, ο Τζορτζ Λούκας και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν την λαμπερή τελετή των εγκαινίων για το κέντρο, με τον Μπάρακ Ομπάμα να αναφέρεται στην κεντρική ομιλία του σε ένα κέντρο που «μας θυμίζει τι μπορούμε να γίνουμε»

Η Μισέλ Ομπάμα έκανε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον σύζυγό της, το οποίο τον συγκίνησε μέχρι δακρύων σε κάποιο σημείο, καθώς μίλησε για την κληρονομιά ελπίδας της προεδρίας του και για το έργο που μας περιμένει για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας.

REUTERS / Jonathan Ernst

Η Κριστίνα Αγκιλέρα ερμήνευσε το «What a Wonderful World», ο Έντι Βέντερ και νέοι από το συγκρότημα «Guitars Over Guns» παρουσίασαν για πρώτη φορά ένα νέο τραγούδι, ο Τζον Λέτζεντ ερμήνευσε το «Someday We’ll All Be Free» και τον συνόδευσε ο Κομόν στο «Glory», ο Μπρους Σπρίνγκστιν ερμήνευσε το «The Land of Hopes and Dreams» και ο Στίβι Γουόντερ έκλεισε την εκδήλωση με ένα σετ που κορυφώθηκε με την επιστροφή όλων των άλλων καλλιτεχνών για το «Higher Ground».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ιδρύματος Ομπάμα, Valerie Jarrett, εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία, τιμώντας τους Ομπάμα και τις αξίες τους.

Οι Roots έπαιξαν ένα σετ πριν την τελετή για να ξεσηκώσουν το πλήθος στον χώρο του κέντρου και στο Midway, ενώ η Jennifer Hudson τραγούδησε τον εθνικό ύμνο και το «The Impossible Dream (The Quest)» από το έργο «Ο Άνθρωπος της Λα Μάντσα». Όταν η Μισέλ Ομπάμα ξεκίνησε την ομιλία της, απευθύνθηκε στον σύζυγό της: «Μπαράκ, πρέπει να με κοιτάξεις». «Όχι, δεν θα σε κοιτάξω», ακούστηκε να απαντάει, ενώ το πλήθος γελούσε. «Θα κοιτάξω κάτω». Ο λόγος έγινε σύντομα σαφής. Καθώς η Μισέλ μιλούσε με αγάπη για τον σύζυγό της, τις οικογένειές τους, τους γονείς και τους παππούδες που τους μεγάλωσαν, καθώς και για τις κόρες τους Σάσα και Μάλια, για τα επιτεύγματά του ως προέδρου και για την «ακλόνητη ηθική του υπόσταση», ο Πρόεδρος Ομπάμα συγκινήθηκε. Σε κάποιο σημείο σήκωσε το χέρι του για να σκουπίσει τα δάκρυά του, ρίχνοντας μια ματιά στη σύζυγό του πριν χαμηλώσει ξανά το βλέμμα του

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Michelle Obama: I'm going to take a little time to do something that I know my husband will not do today, and that is to fully sing his praises. Barack, you gotta look at me<br><br>Barack Obama: No. I’m going to look down. <a href="https://t.co/fUUYzf0uFd">pic.twitter.com/fUUYzf0uFd</a></p>— Acyn (@Acyn) <a href="https://x.com/Acyn/status/2067661592070922303?ref_src=twsrc%5Etfw">June 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Χιλιάδες άνθρωποι κάθονταν με την προσοχή τους στραμμένη στο Midway Plaisance για να παρακολουθήσουν την τελετή έναρξης, χειροκροτώντας, χορεύοντας και τραγουδώντας μαζί με τις παραστάσεις, ενώ συγκινούνταν κατά τη διάρκεια των ομιλιών.

Οι άνθρωποι είπαν στο CBS news ότι ένιωθαν «σαν μια οικογενειακή επανένωση», «μια απελευθέρωση» για όλους και «την πιο υπέροχη στιγμή» που θα μπορούσαν να φανταστούν. Μια γιαγιά έφερε την 4χρονη εγγονή της επειδή ήθελε να δει πώς είναι να βρίσκεται κανείς εδώ αυτή τη στιγμή. Είπε ότι αυτό θα γραφτεί στα βιβλία. Όσο για την εγγονή της, η Tatum Horton-Tucker είπε ότι λατρεύει τη μουσική.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">NEW: Former presidents Barack Obama, Joe Biden, George Bush and Bill Clinton celebrate the opening of the Obama Presidential Center in Chicago. <a href="https://t.co/x8Dp541DGp">pic.twitter.com/x8Dp541DGp</a></p>— Collin Rugg (@CollinRugg) <a href="https://x.com/CollinRugg/status/2067687301438992839?ref_src=twsrc%5Etfw">June 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>