Καλοκαιρινές διακοπές και διαβήτης: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι καλοκαιρινές διακοπές αποτελούν μια ευχάριστη προοπτική και ένα χαλαρωτικό όνειρο που όλοι έχουν ανάγκη.

Η επαφή με τη φύση, η ξεγνοιασιά και η ανανέωση προσφέρουν την απαραίτητη αποφόρτιση και τη δυνατότητα για νέες προοπτικές.

«Για τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη, η διασφάλιση υγιεινών διακοπών χωρίς απορρύθμιση και κινδύνους επιπλοκών απαιτεί την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων», επισημαίνουν ο κ. Ανδρέας Μελιδώνης, Διευθυντής Παθολόγος-Διαβητολόγος, ο κ. Κάρολος Παπαλαζάρου, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος και η κ. Ευτυχία Τσιάμη, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, στο Metropolitan Hospital.

Οι οδηγίες που ακολουθούν αποτελούν μια χρήσιμη «πυξίδα» για ασφαλείς και ξεκούραστες καλοκαιρινές στιγμές:

Χρήσιμες οδηγίες για τη διατροφή

1. Αποφυγή μεγάλων γευμάτων: Συστήνεται η αποφυγή των βαριών και μεγάλων σε ποσότητα γευμάτων κατά τους θερινούς μήνες. Προτιμώνται τα μικρά και συχνά γεύματα, με έμφαση στις πράσινες σαλάτες, τα εύπεπτα ψάρια (γαύρος ψητός, σαρδέλα ψητή, κολιός, σκουμπρί, τόνος), καθώς και τα ψητά φαγητά.

Η κατανάλωση φρούτων θα πρέπει να περιορίζεται στις 3-4 μερίδες ημερησίως, σύμφωνα με το διαιτολόγιο του κάθε ασθενούς, ενώ κρίνεται απαραίτητη η επανεξέταση των αντιστοιχιών φρούτων πριν την αναχώρηση.

Σημειώνεται πως ο συνδυασμός των φρούτων με μικρή ποσότητα ξηρών καρπών συμβάλλει στην αποφυγή απότομων διακυμάνσεων των τιμών του σακχάρου στο αίμα.

2. Προσοχή στο πρωινό: Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στο πρωινό, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει άπαχο γάλα ή γιαούρτι με δημητριακά (κατά προτίμηση ολικής άλεσης), αυγά (βραστά ή ομελέτα) με μικρή ποσότητα τυριού και ψωμί ολικής άλεσης ή φρούτα. Η αποφυγή της υπερκατανάλωσης από τους πλούσιους πρωινούς μπουφέδες των ξενοδοχείων είναι καθοριστικής σημασίας.

3. Ενυδάτωση και αναψυκτικά: Με την άνοδο της θερμοκρασίας, ο κίνδυνος αφυδάτωσης αυξάνεται. Το νερό αποτελεί τον κύριο σύμμαχο για τη σωστή ενυδάτωση του οργανισμού. Επιτρέπεται η κατανάλωση αναψυκτικών χωρίς ζάχαρη (με στέβια ή ασπαρτάμη), ενώ στην περίπτωση των φυσικών χυμών επιβάλλεται ο έλεγχος της περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες (σημειώνεται ότι 10-15 γρ. υδατανθράκων αντιστοιχούν σε ένα ισοδύναμο φρούτου).

4. Κατανάλωση αλκοόλ: Η μικρή κατανάλωση αλκοόλ είναι επιτρεπτή, ωστόσο η υπερβολική λήψη μπορεί να οδηγήσει σε: βραχυπρόθεσμα (υπογλυκαιμία) και μακροπρόθεσμα προβλήματα (αύξηση βάρους).

Οι συνιστώμενες ποσότητες είναι έως 20-25 γρ. οινοπνεύματος ημερησίως για τους άνδρες και 15 γρ. για τις γυναίκες, κατανεμημένα σε δύο δόσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τα άτομα που λαμβάνουν ινσουλίνη, ειδικά όταν η κατανάλωση αλκοόλ συνδυάζεται με έντονη άσκηση (π.χ. χορός), όπου συστήνεται η ενδιάμεση λήψη ενός μικρού γεύματος υδατανθράκων.

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση.

5. Κολύμβηση και πρόληψη υπογλυκαιμίας: Πριν από το κολύμπι, η λήψη ενός δεκατιανού (φρούτο ή μικρό σάντουιτς) προστατεύει από ανεπιθύμητες υπογλυκαιμίες. Συστήνεται η πάροδος μίας ώρας από το τελευταίο γεύμα πριν την είσοδο στο νερό.

Η ύπαρξη ενός μικρού χυμού ή αναψυκτικού με ζάχαρη κοντά στον ασθενή λειτουργεί προστατευτικά σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων υπογλυκαιμίας.

Έκθεση στον ήλιο και προστασία

6. Έκθεση στον ήλιο και ινσουλίνη: Πρέπει να αποφεύγεται η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, καθώς η ζέστη επιταχύνει την απορρόφηση της ινσουλίνης, αυξάνοντας τον κίνδυνο ξαφνικής υπογλυκαιμίας.

Προτείνεται ο προγραμματισμός της κολύμβησης πριν τις 11:00 π.μ. ή μετά τις 4:00 μ.μ. Για την ασφαλή σύνθεση της βιταμίνης D, αρκούν 10 λεπτά έκθεσης χωρίς αντηλιακό. Στην περίπτωση χρήσης αισθητήρων συνεχούς καταγραφής, θα πρέπει να αποφεύγονται οι καταδύσεις.

Επίσης, συστήνεται η διενέργεια των ενέσεων ινσουλίνης στην περιοχή της κοιλιάς και όχι στα άκρα πριν την άσκηση, καθώς και η τήρηση χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 1 ώρας πριν το κολύμπι και 2 ωρών πριν την έκθεση στον ήλιο από τη στιγμή της ένεσης.

7. Προστασία των κάτω άκρων: Επιβάλλεται η αποφυγή επαφής των πελμάτων με την καυτή άμμο και το περπάτημα χωρίς υποδήματα στην ακρογιαλιά. Η χρήση άνετων παπουτσιών περιπάτου, καθαρών καλτσών ή ειδικών παπουτσιών θαλάσσης είναι απαραίτητη για την αποφυγή τραυματισμών.

Ταξίδι και αποθήκευση φαρμάκων

8. Κίνηση και ταξίδι: Η σωματική άσκηση και το περπάτημα κατά τη διάρκεια των στάσεων στα ταξίδια είναι ωφέλιμα. Σε περίπτωση αεροπορικού ταξιδιού, συστήνεται η έγκαιρη ενημέρωση της εταιρείας για ειδικό γεύμα και η συχνή λήψη υγρών (τουλάχιστον ένα ποτήρι νερό ανά ώρα πτήσης) για την αποφυγή της αφυδάτωσης, καθώς ο αέρας στις καμπίνες των αεροσκαφών είναι εξαιρετικά ξηρός.

9. Φύλαξη φαρμακευτικής αγωγής: Με την άφιξη στον προορισμό, οι σύριγγες, η ινσουλίνη (που δεν χρησιμοποιείται άμεσα) και το γλυκαγόνο πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο. Η ινσουλίνη που βρίσκεται σε χρήση διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου για έως 6 εβδομάδες, ενώ οι ταινίες σακχάρου πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία 18°C έως 30°C.

10. Οργάνωση και ετοιμότητα:

• Ενημέρωση για τις πλησιέστερες δομές υγείας στον τόπο διαμονής.

• Κατοχή του τηλεφώνου του θεράποντος ιατρού και του ημερολογίου αυτοελέγχου.

• Επαρκής εφοδιασμός με ταινίες μέτρησης, μετρητές σακχάρου, αισθητήρες συνεχούς καταγραφής, σύριγγες, βελόνες, γλυκαγόνο και την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή (δισκία).

«Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η τήρηση των γνωστών προληπτικών μέτρων σε χώρους με συνωστισμό για την προστασία από ιογενείς λοιμώξεις (όπως κορονοϊός, RSV κ.α.). Με οργάνωση και θετική διάθεση, οι διακοπές μπορούν να προσφέρουν στιγμές χαράς και ασφάλειας», καταλήγουν οι ειδικοί.

πηγή newsit.gr