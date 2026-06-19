Ζέστη και μελτέμια έως 8 μποφόρ σήμερα, στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο

Με γενικά αίθριο καιρό, ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και θερμοκρασίες κοντά στους 31-33 βαθμούς Κελσίου θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες στη χώρα.

Παρά τις τοπικές βροχές και τις μεμονωμένες καταιγίδες που θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, που στο Αιγαίο θα φτάσουν κατά τόπους ακόμη και τα 8 μποφόρ, θα διατηρήσουν αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, με μικρές διακυμάνσεις έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν στη Μακεδονία, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ .

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32 τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα τμήματα και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι στη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά και πιθανόν στα ορεινά της ανατολικής Πελοπόννησου. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 και στην Κρήτη 29 τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και στα Δωδεκάνησα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες, . Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπερωτικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.