Αίγιο: Δεν βρέθηκαν DNA, ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορούμενου

Νέα δεδομένα για το διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου με θύματα μία μητέρα και τον γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του.

Κατά πληροφορίες, το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αναμενόταν από τους αστυνομικούς διότι θεωρούν ότι ο κατηγορούμενος είχε πλυθεί και είχε χρησιμοποιήσει οινόπνευμα πριν ειδοποιηθούν οι Αρχές. Ταυτόχρονα, δεν εντοπίστηκε πυρίτιδα και στα χέρια των δύο θυμάτων, της Μαρίας και του Ολύμπιου.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, δεν βρέθηκε αίμα στα εσώρουχα του 65χρονου, ούτε κανένα δικό του αποτύπωμα στο όπλο, παρά μόνο της μητέρας. Οι κηλίδες που αντιμετωπίστηκαν αρχικά ως ίχνη αίματος απεδείχθη τελικά ότι ήταν σωματικά υγρά.

Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος, που συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της μέσα στο σπίτι τους, αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα, υποστηρίζοντας στους αστυνομικούς πως κοιμόταν και πως απλώς αντίκρισε την 54χρονη και τον 26χρονο νεκρούς μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Ωστόσο, οι νέες εξελίξεις αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό από τους αξιωματικούς που ασχολούνται με την υπόθεση.

Και αυτό για μια σειρά από λόγους:

1. Τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα έδειξαν ότι κανείς δεν είχε μπει στο σπίτι τις επίμαχες ώρες, κάτι που επιβεβαιώνεται και από κάμερες ασφαλείας σε γειτονικό σπίτι.

2. Άξιο αναφοράς είναι πως ο 65χρονος ποτέ δεν έδωσε απάντηση για το πού είναι η σφουγγαρίστρα και ο κουβάς ενώ οι χώροι του σπιτιού είχαν καθαρίσει όταν έφτασαν οι αστυνομικοι.

3. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται και το σενάριο να τοποθετήθηκε στα χέρια της νεκρής το όπλο, προκειμένου να δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες του θανάτου της αφού πάνω του βρέθηκαν αποτυπώματα τόσο της ίδιας όσο και του γιου της. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως είναι αδύνατο η μητέρα να επιτέθηκε στον γιο της και μετά να μαχαιρώθηκε μόνη της πάνω από 20 φορές!

Ο 65χρονος μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος. Πλέον οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ ερευνούν αν ο 65χρονος, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, αλλοίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλειψη ιχνών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση.