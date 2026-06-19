Πάτρα: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 90χρονου

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές της Πάτρας, έπειτα από πληροφορίες για την εξαφάνιση ηλικιωμένου άνδρα από την περιοχή της Αρόης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο άνδρας, γεννημένος το 1936, αποχώρησε από το σπίτι του κατά τις πρωινές ώρες, αναφέροντας στους οικείους του ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε ακραία ενέργεια σε βάρος του εαυτού του.

Οι συγγενείς του ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την ασφάλειά του. Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, με τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να εξετάζουν όλα τα πιθανά σημεία όπου θα μπορούσε να έχει κατευθυνθεί.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εντοπισμό του ηλικιωμένου να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία.