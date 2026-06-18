Μαρίνα Σπανού: Οι γονείς μου φρίκαραν, όταν τους είπα ότι θα τραγουδούσα στον δρόμο

Τι ανέφερε η τραγουδίστρια
Αρχικά επιφυλακτικοί ήταν οι γονείς της Μαρίνας Σπανού απέναντι στην απόφασή της να τραγουδά στον δρόμο, ωστόσο στη συνέχεια τη στήριξαν όταν αντιλήφθηκαν ότι επρόκειτο για συνειδητή επιλογή και όχι παρορμητική κίνηση.
Η τραγουδίστρια και κόρη του Χρήστου Σπανού ανέφερε πως ο πατέρας της τη βοήθησε μάλιστα στην αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού για να ξεκινήσει.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», την Πέμπτη 18 Ιουνίου, η Μαρίνα Σπανού εξήγησε αρχικά πως πάντοτε ονειρευόταν να βρίσκεται μπροστά στο κοινό, χωρίς να γνωρίζει με ποιο ιδιότητα. Έτσι, στην αρχή καταπιάστηκε με την υποκριτική, πριν τελικά στη μουσική.
«Εγώ ήθελα πάντα να βρίσκομαι σε μία σκηνή. Δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το κάνω αυτό. Κάποια στιγμή εκεί στο Λύκειο αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με την υποκριτική, με το θέατρο, οπότε ξεκίνησα προετοιμασία για αυτό. Και το να βγω στον δρόμο μέσα στην καραντίνα, ήταν μία ανάγκη μου ουσιαστικά να εκφραστώ και να συνδεθώ με τους ανθρώπους. Και μου έφερνε τρομερή πληρότητα. Σιγά-σιγά έγινε από δρόμος μουσική σκηνή, από μοναξιά σε μία μπάντα», σημείωσε.
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Στη συνέχεια, στάθηκε στην ανησυχία των γονιών της, όταν μοιράστηκε την επιθυμία της να τραγουδά στον δρόμο. «Οι γονείς μου φρίκαραν, όταν τους ανακοίνωσα ότι θα τραγουδάω στον δρόμο. Έπαθαν τρία εγκεφαλικά. Μόλις κατάλαβαν ότι είναι πολύ μεγάλη μου ανάγκη να το κάνω αυτό, ότι είναι πυρηνική μου ανάγκη και όχι μια τρέλα της στιγμής, ήταν πολύ υποστηρικτικοί. Και μάλιστα πήγαμε μαζί με τον πατέρα μου να αγοράσουμε το ηχείο που ήθελα, τον εξοπλισμό που ήθελα», πρόσθεσε.
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