Ιωάννα Τούνη: Ο λόγος που δεν πήγε στα Mad VMA- «Ένιωσα ότι τους έστειλα εγώ και τους παρακάλεσα»

Τους λόγους για τους οποίους δεν εμφανίστηκε τελικά στη σκηνή την Ιωάννα Τούνη στα Mad VMA 2026 αποκάλυψε η ίδια, απαντώντας σε ερωτήσεις των διαδικτυακών της ακολούθων μετά τη διοργάνωση.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, Ιωάννα Τούνη ανάρτησε ένα βίντεο στο οποίο ανέφερε ότι είχε δεχθεί πρόταση από την παραγωγή περίπου έναν μήνα πριν από τα Mad VMA 2026, προκειμένου να συμμετάσχει δίνοντας κάποιο βραβείο.

Όπως εξήγησε, αποδέχθηκε θετικά την πρόταση ενώ στο γιατί δεν πήγε τελικά απάντησε με ένα βίντεο.

«Storytime με την πιο συχνή ερώτηση του τελευταίου 24ώρου, γιατί δεν πήγα στα Mad χθες, οπότε πάμε να το κάνουμε μαζί. Να ξεκινήσω λέγοντάς σου ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα βραβεία Mad. Είναι ένας θεσμός που πραγματικά τον απολαμβάνω, γουστάρω, μ’ αρέσει. Ωραία; Οπότε ό,τι πω τώρα στο βίντεο δεν έχει ίχνος hate, είναι απλά η πραγματικότητα και η προσωπική μου εμπειρία», είπε η influencer αρχικά.

«Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι επικοινώνησαν πριν από κανένα μήνα, έναν μήνα και κάτι μαζί μου από την παραγωγή. Μου έστειλε μία κοπέλα και μιλήσαμε, η οποία μου λέει, «Γεια σου Ιωάννα και αυτά, θέλαμε πάρα πολύ στα φετινά βραβεία Mad να κάνεις κι εσύ απονομή ενός βραβείου» και λοιπά. Και λέω, «ΟΚ, ρε παιδί μου, τέλεια, πολύ ευχαρίστως». Της λέω, «Θα ήθελα σίγουρα να δώσω το βραβείο σε κάποιον καλλιτέχνη που όντως μου αρέσει και όντως απολαμβάνω».

Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε ότι ζήτησε να απονείμει το βραβείο μαζί με τη φίλη της Στέλλα, ωστόσο η παραγωγή τής απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό. Παρά τη διαφωνία της, αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση για τη συμμετοχή της και μάλιστα ζήτησε να βραβεύσει κάποια τραγουδίστρια που εκτιμά και θαυμάζει.