Ιωάννα Τούνη: Ο λόγος που δεν πήγε στα Mad VMA- «Ένιωσα ότι τους έστειλα εγώ και τους παρακάλεσα»

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Τους λόγους για τους οποίους δεν εμφανίστηκε τελικά στη σκηνή την Ιωάννα Τούνη στα Mad VMA 2026 αποκάλυψε η ίδια, απαντώντας σε ερωτήσεις των διαδικτυακών της ακολούθων μετά τη διοργάνωση.
Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, Ιωάννα Τούνη ανάρτησε ένα βίντεο στο οποίο ανέφερε ότι είχε δεχθεί πρόταση από την παραγωγή περίπου έναν μήνα πριν από τα Mad VMA 2026, προκειμένου να συμμετάσχει δίνοντας κάποιο βραβείο.
Όπως εξήγησε, αποδέχθηκε θετικά την πρόταση ενώ στο γιατί δεν πήγε τελικά απάντησε με ένα βίντεο.
«Storytime με την πιο συχνή ερώτηση του τελευταίου 24ώρου, γιατί δεν πήγα στα Mad χθες, οπότε πάμε να το κάνουμε μαζί. Να ξεκινήσω λέγοντάς σου ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα βραβεία Mad. Είναι ένας θεσμός που πραγματικά τον απολαμβάνω, γουστάρω, μ’ αρέσει. Ωραία; Οπότε ό,τι πω τώρα στο βίντεο δεν έχει ίχνος hate, είναι απλά η πραγματικότητα και η προσωπική μου εμπειρία», είπε η influencer αρχικά.
«Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι επικοινώνησαν πριν από κανένα μήνα, έναν μήνα και κάτι μαζί μου από την παραγωγή. Μου έστειλε μία κοπέλα και μιλήσαμε, η οποία μου λέει, «Γεια σου Ιωάννα και αυτά, θέλαμε πάρα πολύ στα φετινά βραβεία Mad να κάνεις κι εσύ απονομή ενός βραβείου» και λοιπά. Και λέω, «ΟΚ, ρε παιδί μου, τέλεια, πολύ ευχαρίστως». Της λέω, «Θα ήθελα σίγουρα να δώσω το βραβείο σε κάποιον καλλιτέχνη που όντως μου αρέσει και όντως απολαμβάνω».
Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε ότι ζήτησε να απονείμει το βραβείο μαζί με τη φίλη της Στέλλα, ωστόσο η παραγωγή τής απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό. Παρά τη διαφωνία της, αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση για τη συμμετοχή της και μάλιστα ζήτησε να βραβεύσει κάποια τραγουδίστρια που εκτιμά και θαυμάζει.
Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, ακολούθησαν αρκετές εβδομάδες αναμονής, χωρίς να υπάρχει οριστική ενημέρωση για το ποιο βραβείο θα απένειμε. Όπως τόνισε, λόγω του ότι ζει στη Θεσσαλονίκη και είναι μητέρα, χρειαζόταν χρόνο για να οργανώσει τις υποχρεώσεις της και το ταξίδι της στην Αθήνα.
Η ίδια ανέφερε ότι λίγες ημέρες πριν από τη διοργάνωση έστειλε νέο μήνυμα στην παραγωγή ζητώντας να μάθει αν τελικά θα συμμετείχε ή όχι, καθώς έπρεπε να προγραμματίσει τα πάντα. Όπως είπε, η απάντηση που έλαβε ήταν ότι δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη και έτσι η συνεργασία δεν προχώρησε.
Μιλώντας για το πώς ένιωσε στο τέλος της επικοινωνίας, η Ιωάννα Τούνη δήλωσε χαρακτηριστικά: «Νιώθω στο τέλος ότι τους έστειλα εγώ και τους παρακάλεσα, “Γεια σας, περισσεύει κανένα βραβείο να δώσω;”. Δηλαδή, μου στέλνουνε να μου ζητήσουν κάτι… Είμαι πραγματικά συζητήσιμη, δηλαδή να μου πεις ότι “Ξέρεις, δεν έχουμε αυτές τις τραγουδίστριες, αλλά μπορούμε να βρούμε μία γυναίκα artist, κάποια από αυτές τις άλλες”, ας πούμε. Ή “Σου αρέσει κάποια άλλη;”. Γιατί εγώ φυσικά είπα τις δύο artists που είμαι super fan».
Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι δεν κρατά καμία κακία απέναντι στον θεσμό, ωστόσο άφησε αιχμές για τον τρόπο που εξελίχθηκε η συγκεκριμένη συνεργασία, λέγοντας: «Τέλος πάντων, εν τέλει μάλλον δεν με ήθελαν και πολύ, κάπου το μετάνιωσαν στην πορεία. Δεν πειράζει, μας έφαγαν τα κυκλώματα. Γενικά, είμαι άνθρωπος που πραγματικά δεν είμαι καθόλου μέσα σε κυκλώματα. Δεν κάνω καθόλου φιλίες… ανθρώπους έτσι της Αθήνας, που είναι χωμένοι… Δεν είχα ποτέ μου manager. Οπότε, δεν ξέρω. Kάπως μάλλον, μεταξύ τους τα κανονίζουν όλα και καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλά μη στέλνετε, ρε παιδιά! Αφού δεν με θέλετε, μην μου στέλνετε! Δηλαδή, μην κάνετε… να στέλνω και να παρακαλάω μετά να μάθω αν τελικά ισχύει ή όχι, για να μπορέσω να προγραμματίσω κι εγώ. Αυτά τα καλά μου!».
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