Αλλάζουν εικόνα οι σκάλες της Αγίου Νικολάου - Η ανάπλαση διώχνει και το "άτυπο πάρκινγκ" - ΦΩΤΟ

Ανάπλαση και στην μικρή πλατεία απέναντι από τον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου
Πυρετώδεις είναι οι εργασίες ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Πάτρας και σε αυτές περιλαμβάνονται και οι σκάλες Αγίου Νικολάου.
Στο κάτω μέρος, εκεί όπου σε καθημερινή βάση κάποιοι έβρισκαν πρόσφορο έδαφος για στάθμευση, πλέον δημιουργείται ένα περιβάλλον που θα καθιστά απαγορευτικό το παρκάρισμα και θα απαλάσσει τις σκάλες από την άναρχη κατάσταση στο κάτω μέρος τους.
Τόσο στην αρχή των σκαλοπατιών όσο και στο χώρο μπροστά από το Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, τοποθετούνται μαρμάρινα ρύθρα που θα οριοθετούν τον αναπλασμένο χώρο και θα αναβαθμίσουν σημαντικά την όλη εικόνα.
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