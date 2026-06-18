To σόι σου: Ο Χαμπέας παθαίνει προσωρινή αμνησία μετά από σανιδιά που έφαγε από τον Μιχάλη

Απολαυστικό το νέο επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» στον Alpha, την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 21:00.

Το σόι σου: Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 21:00

Επεισόδιο 54: «Κενά μνήμης» - Τι μπορεί να συμβεί όταν ο Χαμπέας φάει κατά λάθος μια γερή σανιδιά στο κεφάλι από τον Μιχάλη; Οικογενειακός πανικός! Μετά το ατύχημα, ο Χαμπέας παθαίνει προσωρινή αμνησία και αρχίζει να μπερδεύει πρόσωπα, συζητήσεις κι αποφάσεις, χωρίς να καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Η οικογένεια, τρομοκρατημένη προσπαθεί να τον συνεφέρει με κάθε πιθανό τρόπο: κομπρέσες, λεμόνια, γιατροσόφια και συμβουλές του internet. Στο μεταξύ, μέσα στην αναστάτωση, εγκρίνονται εκδρομές, υποσχέσεις και αυξήσεις που κανείς δεν περίμενε. Όσο όλοι τρέχουν πάνω κάτω ανήσυχοι, ο Χαμπέας αποδεικνύει πως ακόμα και με κενά μνήμης μπορεί να κάνει το σπίτι άνω κάτω - χωρίς καν να το θέλει!