To σόι σου: Ο Χαμπέας παθαίνει προσωρινή αμνησία μετά από σανιδιά που έφαγε από τον Μιχάλη

Τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο
Απολαυστικό το νέο επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» στον Alpha, την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 21:00.
Το σόι σου: Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 21:00
Επεισόδιο 54: «Κενά μνήμης» - Τι μπορεί να συμβεί όταν ο Χαμπέας φάει κατά λάθος μια γερή σανιδιά στο κεφάλι από τον Μιχάλη; Οικογενειακός πανικός! Μετά το ατύχημα, ο Χαμπέας παθαίνει προσωρινή αμνησία και αρχίζει να μπερδεύει πρόσωπα, συζητήσεις κι αποφάσεις, χωρίς να καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Η οικογένεια, τρομοκρατημένη προσπαθεί να τον συνεφέρει με κάθε πιθανό τρόπο: κομπρέσες, λεμόνια, γιατροσόφια και συμβουλές του internet. Στο μεταξύ, μέσα στην αναστάτωση, εγκρίνονται εκδρομές, υποσχέσεις και αυξήσεις που κανείς δεν περίμενε. Όσο όλοι τρέχουν πάνω κάτω ανήσυχοι, ο Χαμπέας αποδεικνύει πως ακόμα και με κενά μνήμης μπορεί να κάνει το σπίτι άνω κάτω - χωρίς καν να το θέλει!
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