Πάτρα: Εργατικό ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό 62χρονου στη ΒΙΠΕ

Εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε χώρο εργασιών στη ΒΙΠΕ Πατρών, με το συνδικάτο να καταγγέλλει ελλιπή μέτρα ασφάλειας και να καλούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η ανακοίνωση του Συνδικάτου Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας αναφέρει τα εξής:

Άλλος ένας συνάδελφος, τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών σε επιχείρηση στη ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο συνάδελφος 62 χρονών εργαζόταν σε συνεργείο ελαιοχρωματιστών, κατά την πτώση του έσπασε το ένα του πόδι, χτύπησε στα πλευρά και σε άλλα σημεία του σώματος του καιν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ευτυχώς, χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή του.

Από τη πρώτη στιγμή, αντιπροσωπεία των συνδικάτων Οικοδόμων και Τροφίμων Ποτών βρέθηκε στο πλάι του συναδέλφου στο νοσοκομείο, κάλεσαν την επιθεώρηση εργασίας να καταγράψει το περιστατικό και να προχωρήσει στη διερεύνηση του, αποδίδοντας ευθύνες σε όσους φρόντισαν να επικρατούν σε άλλον έναν εργασιακό χώρο, επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, με τα μέτρα ασφαλείας ανύπαρκτα.

Καταγγέλλουμε την εργοδοσία της επιχείρησης για το περιστατικό, η οποία έχει την πρώτη και κύρια ευθύνη για την λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, για κάθε εργασία που πραγματοποιείται στο χώρο του εργοστασίου, από οποιονδήποτε εργολάβο, ή εργαζόμενο στην εταιρία..!.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ:

-ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

-ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

-7ΩΡΟ-5ΗΜΕΡΟ-35ΩΡΟ

Κλιμακώνουμε τον αγώνα με την ΑΠΕΡΓΙΑ στις 24/6 και συμμετέχουμε στην ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στις 9:00 πμ έξω από τη ΝΟΥΝΟΥ στη ΒΙΠΕ.

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ, ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ & ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ Ν.ΑΧΑΙΑΣ