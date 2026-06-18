Βρετανία: Υπόθεση σοκ που θυμίζει Πελικό- «Ξύπνησα και είδα έναν άγνωστο να με βιάζει ενώ ο άντρας μου παρακολουθούσε»

Ο σύζυγός της ομολόγησε τα εγκλήματά του σε μια σειρά τηλεφωνικών κλήσεων από τη φυλακή
Μια υπόθεση που θυμίζει έντονα το σοκαριστικό σκάνδαλο της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία αποκαλύφθηκε στη Βρετανία. Η γυναίκα-σύμβολο είχε πέσει επί χρόνια θύμα βιασμών από δεκάδες άνδρες, χωρίς να το γνωρίζει, καθώς ο σύζυγός της φέρεται να τους στρατολογούσε και να διευκόλυνε τις επιθέσεις.
Μετά την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, αποκαλύφθηκε ότι το 2021, μια γυναίκα από τη Βρετανία βρέθηκε θύμα σε μια τρομακτική κατάσταση - και τώρα, μιλάει ανοιχτά αφότου ο σύζυγός της καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης, κατηγορούμενος για τον βιασμό της. «Ξύπνησα βλέποντας έναν άγνωστο πάνω μου να με βιάζει, μαζί με τον άντρα μου στο δωμάτιο που με παρακολουθούσε», είπε η νεαρή που επέλεξε το παρατσούκλι «Λούσι», στο ITV.
Και πρόσθεσε στην περιγραφή της: «Ο άγνωστος σηκώθηκε και έφυγε τρέχοντας αρκετά γρήγορα, και μετά οχυρώθηκα στο δωμάτιο των παιδιών μου και κάλεσα τον πατέρα μου… και κάλεσα την αστυνομία». Μάλιστα είπε ότι παρά την καταδίκη του συζύγου της, ο Γολγοθάς της δεν έχει τελειώσει ακόμα.
Για χρόνια, η «Λούσι» είχε υποστεί κακοποίηση στα χέρια του συζύγου της. «Μια ή δύο νύχτες πριν από τον γάμο μας, με γρονθοκόπησε στην μπροστινή πόρτα, οπότε αναγκάστηκα να βάλω πολλές από τις φωτογραφίες του γάμου μας ασπρόμαυρες για να μην φανούν οι μελανιές», ανέφερε.
Ο σύζυγός της ομολόγησε τα εγκλήματά του σε μια σειρά τηλεφωνικών κλήσεων από τη φυλακή, οι ηχογραφήσεις που δημοσιεύτηκαν από το ITV. «Περνάω κάθε μέρα της ζωής μου με φόβο και ανησυχία. Αλλά περισσότερο από αυτό, νιώθω αναστατωμένη που αυτοί οι άντρες κυκλοφορούν ελεύθεροι», είπε στο μέσο ενημέρωσης η «Λούσι», προσθέτοντας ότι τώρα ψάχνει τους άντρες που κάλεσε ο σύζυγός της για να τη βιάσουν ενώ εκείνη κείτονταν αναίσθητη λίγα μέτρα μακριά από τα κοιμισμένα παιδιά της.
Ο αριθμός των ανδρών που μπορεί να την έχουν κακοποιήσει σεξουαλικά είναι ασαφής, είπε η Λούσι, η οποία σημείωσε ότι ο σύζυγός της την νάρκωνε «δύο με τρεις φορές την εβδομάδα για ένα χρόνο» και ότι «στοιχεία από email και ούτω καθεξής δείχνουν ότι αυτό συνέβαινε πολλά χρόνια πριν». Έτσι, πρόσθεσε, «θα μπορούσαν να υπάρχουν εκατοντάδες» άνδρες. «Κάθε μέρα περνάω δίπλα από ανθρώπους και αναρωτιέμαι. Αν κάποιος με κοιτάξει για πολλή ώρα, ανησυχώ ότι ίσως είναι ένας από αυτούς», είπε η Λούσι, σύμφωνα με το πρακτορείο.
«Του είπα να με προσέχει και κάλεσε κάποιον να με βιάσει»
Λίγο μετά τη σύλληψη του συζύγου της, η Λούσι έμαθε από την αστυνομία ότι την νάρκωνε με υγρό καθαρισμού αυτοκινήτου. «Ξυπνούσα και πονούσε κάτι στο σώμα μου και αναρωτιόμουν γιατί ήμουν τόσο άρρωστη για χρόνια. Κοιτάζω φωτογραφίες [και] δεν αναγνωρίζω καν τον εαυτό μου», είπε η Λούσι.
Ο σύζυγός της ομολόγησε επίσης ότι είχε προσκαλέσει αγνώστους στο οικογενειακό τους σπίτι για να την κακοποιήσουν. Άνδρες που είναι ακόμα ελεύθεροι. «Τον ρώτησα, “τι έχεις κάνει;” Και μου είπε “πρέπει να μπω μέσα αλλιώς θα καταλήξω να σε σκοτώσω”. Και του είπα, “τι εννοείς;”. Μου είπε, “Αυτό έχει συμβεί άλλες οκτώ φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά”», αποκάλυψε η γυναίκα.
Η Λούσι είπε ότι δεν γνωρίζει ποιοι είναι οι δράστες της. Είπε: «Πιθανότατα πιστεύουν ότι έχουν γλιτώσει εντελώς την ατιμωρησία για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει και επομένως μπορεί ακόμη και να συνεχίζουν».
Σύντομα, ένιωσε τόσο άρρωστη που όπως περιέγραψε: «Δεν θα μπορούσα να καθίσω και να πιω μια γουλιά νερό», προσθέτοντας ότι ένα βράδυ είπε στον άντρα της: «Νομίζω ότι θα πεθάνω απόψε». Του ζήτησε να την προσέχει καθώς κοιμόταν εκείνο το βράδυ. Ωστόσο, σε μια κλήση από τη φυλακή, η Λούσι αποκάλυψε πώς ο σύζυγός της παραδέχτηκε ότι κάλεσε έναν άντρα να τη βιάσει εκείνο το συγκεκριμένο βράδυ.
Η δράση της ατσυνομίας
Η Λούσι δήλωσε στο ITV ότι χαίρεται που ο σύζυγός της βρίσκεται στη φυλακή για τα εγκλήματά του, αλλά αναρωτιέται γιατί η αστυνομία δεν έκανε περισσότερα για να προσπαθήσει να εντοπίσει οποιονδήποτε από τους άνδρες που κάλεσε ο σύζυγός της στο σπίτι τους για να τη βιάσουν ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη.
Είπε ότι ήταν απογοητευμένη που η αστυνομία δεν πήρε δακτυλικά αποτυπώματα από το πλαίσιο του κρεβατιού της το 2021, παρά το γεγονός ότι «γνώριζε ότι ένας άγνωστος βρισκόταν στο σπίτι μου εκείνο το βράδυ». Είπε στο πρακτορείο ότι κράτησε το σκελετό του κρεβατιού για χρόνια, μάλιστα μετακόμισε και σε νέο σπίτι μαζί του.
Σύμφωνα με το ITV, η αστυνομία αργότερα ταυτοποίησε DNA από πολλά άτομα, μερικά από τα οποία παραμένουν αταίριαστα προφίλ.
Η αστυνομική δύναμη που διερεύνησε την υπόθεση ανέφερε σε ανακοίνωσή της προς το μέσο ενημέρωσης: «Ένας άνδρας έλαβε σημαντική ποινή φυλάκισης για τα εγκλήματα που διέπραξε εναντίον αυτού του θύματος, αλλά οι έρευνές μας συνεχίζονται και παραμένουμε δεσμευμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εντοπίσουμε τυχόν άλλους δράστες που διέπραξαν αδικήματα εναντίον της».
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