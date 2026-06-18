Βρετανία: Υπόθεση σοκ που θυμίζει Πελικό- «Ξύπνησα και είδα έναν άγνωστο να με βιάζει ενώ ο άντρας μου παρακολουθούσε»

Μια υπόθεση που θυμίζει έντονα το σοκαριστικό σκάνδαλο της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία αποκαλύφθηκε στη Βρετανία. Η γυναίκα-σύμβολο είχε πέσει επί χρόνια θύμα βιασμών από δεκάδες άνδρες, χωρίς να το γνωρίζει, καθώς ο σύζυγός της φέρεται να τους στρατολογούσε και να διευκόλυνε τις επιθέσεις.

Μετά την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, αποκαλύφθηκε ότι το 2021, μια γυναίκα από τη Βρετανία βρέθηκε θύμα σε μια τρομακτική κατάσταση - και τώρα, μιλάει ανοιχτά αφότου ο σύζυγός της καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης, κατηγορούμενος για τον βιασμό της. «Ξύπνησα βλέποντας έναν άγνωστο πάνω μου να με βιάζει, μαζί με τον άντρα μου στο δωμάτιο που με παρακολουθούσε», είπε η νεαρή που επέλεξε το παρατσούκλι «Λούσι», στο ITV.

Και πρόσθεσε στην περιγραφή της: «Ο άγνωστος σηκώθηκε και έφυγε τρέχοντας αρκετά γρήγορα, και μετά οχυρώθηκα στο δωμάτιο των παιδιών μου και κάλεσα τον πατέρα μου… και κάλεσα την αστυνομία». Μάλιστα είπε ότι παρά την καταδίκη του συζύγου της, ο Γολγοθάς της δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Για χρόνια, η «Λούσι» είχε υποστεί κακοποίηση στα χέρια του συζύγου της. «Μια ή δύο νύχτες πριν από τον γάμο μας, με γρονθοκόπησε στην μπροστινή πόρτα, οπότε αναγκάστηκα να βάλω πολλές από τις φωτογραφίες του γάμου μας ασπρόμαυρες για να μην φανούν οι μελανιές», ανέφερε.

Ο σύζυγός της ομολόγησε τα εγκλήματά του σε μια σειρά τηλεφωνικών κλήσεων από τη φυλακή, οι ηχογραφήσεις που δημοσιεύτηκαν από το ITV. «Περνάω κάθε μέρα της ζωής μου με φόβο και ανησυχία. Αλλά περισσότερο από αυτό, νιώθω αναστατωμένη που αυτοί οι άντρες κυκλοφορούν ελεύθεροι», είπε στο μέσο ενημέρωσης η «Λούσι», προσθέτοντας ότι τώρα ψάχνει τους άντρες που κάλεσε ο σύζυγός της για να τη βιάσουν ενώ εκείνη κείτονταν αναίσθητη λίγα μέτρα μακριά από τα κοιμισμένα παιδιά της.

Ο αριθμός των ανδρών που μπορεί να την έχουν κακοποιήσει σεξουαλικά είναι ασαφής, είπε η Λούσι, η οποία σημείωσε ότι ο σύζυγός της την νάρκωνε «δύο με τρεις φορές την εβδομάδα για ένα χρόνο» και ότι «στοιχεία από email και ούτω καθεξής δείχνουν ότι αυτό συνέβαινε πολλά χρόνια πριν». Έτσι, πρόσθεσε, «θα μπορούσαν να υπάρχουν εκατοντάδες» άνδρες. «Κάθε μέρα περνάω δίπλα από ανθρώπους και αναρωτιέμαι. Αν κάποιος με κοιτάξει για πολλή ώρα, ανησυχώ ότι ίσως είναι ένας από αυτούς», είπε η Λούσι, σύμφωνα με το πρακτορείο.