Λονδίνο: Σορός άνδρα βρέθηκε στο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους που προσγειώθηκε από το Μαρόκο

Αναστάτωση προκάλεσε στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου ο εντοπισμός της σορού ενός άνδρα στο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους που είχε αφιχθεί από το Μαρόκο.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε το πρωί της Τρίτης 16.06.2026 στο αεροδρόμιο του Λονδίνου, λίγο μετά την προσγείωση πτήσης της Air Arabia από την Ταγγέρη στο Μαρόκο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σορός βρέθηκε στο κάτω μέρος του αεροσκάφους, στο σημείο όπου βρίσκεται ο μηχανισμός των τροχών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ το αεροδρόμιο συνεργάζεται με την Αστυνομία του Σάσεξ και τον ιατροδικαστή για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε: «Βρέθηκε μια σορός και οι ομάδες μας υποστήριξαν στη συνέχεια την Αστυνομία του Σάσεξ και τον ιατροδικαστή. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν».