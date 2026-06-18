Εθελοντική αιμοδοσία στο Βασιλικό το Σάββατο 20-6 το απόγευμα

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Αγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026.

Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία στο Βασιλικό το Σάββατο 20/6/2026 (18.00-21.30) σε συνεργασία με τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο.

Κάθε σταγόνα αίματος που δίνετε δίνει ελπίδα δίνει αγάπη σώζει ζωές!!

Γίνετε και εσείς Εθελοντές Αιμοδότες και νιώστε τη χαρά της προσφοράς!!

Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε το κόσμο λίγο καλύτερο.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη.

«Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας», προτρέπει η σχετική ανακοίνωση.