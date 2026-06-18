Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Είναι απαράδεκτο τα παιδιά του Ειδικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας να εκπαιδεύονται σε κοντέινερ»

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας, Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Εσωτερικών κατέθεσε ο Βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, με την συνυπογραφή εννέα (9) βουλευτών του κόμματος, αναδεικνύοντας το σοβαρό και διαχρονικό πρόβλημα της στέγασης του Ειδικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας, οι μαθητές του οποίου εξακολουθούν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους σε προκατασκευασμένες αίθουσες (κοντέινερ).

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, το Ειδικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας αποτελεί τη μοναδική δημόσια δομή ειδικής αγωγής σε ολόκληρη τη Δυτική Αχαΐα, εξυπηρετώντας μαθητές και μαθήτριες από μια ιδιαίτερα εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή. Παρά τις επανειλημμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και τις συνεχείς εκκλήσεις της σχολικής κοινότητας, η κυβέρνηση δεν έχει δώσει οριστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα τα παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να εξακολουθούν να εκπαιδεύονται σε συνθήκες που δεν ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της ειδικής αγωγής.

Στην ερώτηση υπογραμμίζεται ότι η ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας και ότι οι μαθητές της ειδικής αγωγής δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «μαθητές δεύτερης κατηγορίας». Τονίζεται επίσης, ότι η περίπτωση της Κάτω Αχαΐας δεν είναι μεμονωμένη, αλλά αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα υποβάθμισης των υποδομών της ειδικής εκπαίδευσης, το οποίο απαιτεί άμεσο εθνικό σχεδιασμό και ουσιαστικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης.

Με την ερώτησή τους, οι βουλευτές ζητούν από τα αρμόδια Υπουργεία να γνωστοποιήσουν το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την οριστική παύση της λειτουργίας του σχολείου σε κοντέινερ και τη μεταστέγασή του σε σύγχρονες, μόνιμες και πλήρως προσβάσιμες εγκαταστάσεις, καθώς και τα άμεσα μέτρα που θα ληφθούν ώστε να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες φοίτησης για τους μαθητές και συνθήκες εργασίας για το προσωπικό μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος.

Η ειδική αγωγή δεν μπορεί να παραμένει η «ξεχασμένη» προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Τα παιδιά της Δυτικής Αχαΐας δικαιούνται ένα σχολείο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, να σέβεται την αξιοπρέπειά τους και να εγγυάται την ασφάλεια και την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.