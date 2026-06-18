Αίγιο: Παρουσίαση του βιβλίου της Χριστίνας Ν. Φίλιππα στις 22-6

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αιγίου, το τμήμα ΓΑΚ Αιγιαλείας και οι εκδόσεις Άπαρσις προσκαλούν το κοινό στην παρουσίαση του βιβλίου της Χριστίνας Ν. Φίλιππα, Γεώργιος Σπ. Ιωαννίδης (1893-1953), Ζωή Μελά-Ιωαννίδη (1898-1996) Πρωτοπόροι Επιστήμονες στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 και ώρα 8 μ.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Αιγίου (Αριστείδου 4).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Νίκος Καφούσιας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών,

Τάκης Ανδρικόπουλος, Ιατρός Χειρουργός,

Ευαγγελία Γιαννοπούλου, Νομικός, Πρόεδρος Ε.Γ.Ε παραρτήματος Αιγίου,

Άγγελος Ρούβαλης, Χημικός-Οινολόγος και ο

Ανδρέας Βούρτσης, υποψ. Διδάκτορας Ιστορίας της Ιατρικής.

Συντονίζει ο Γεώργιος Γεωργόπουλος, Ιστορικός, υποψ. Διδάκτορας Νεότερης Ιστορίας.

Η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας.

Η Χριστίνα Ν. Φίλιππα, με υπομονή ερευνητή και ευαισθησία αφηγητή, ανασυνθέτει τον βίο δύο σπουδαίων επιστημόνων, του Αιγιώτη γιατρού Γεωργίου Σπ. Ιωαννίδη και της συζύγου του, πρώτης Ελληνίδας χημικού, Ζωής Μελά‑Ιωαννίδη, κόρης του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά και της Ναταλίας Δραγούμη, οι οποίοι έζησαν και εργάστηκαν σε μια εποχή μεταβατική και συχνά ταραγμένη για την ελληνική κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα γόνιμη για την επιστημονική σκέψη και την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης.

Και οι δύο άφησαν σπουδαίο αποτύπωμα, ιδίως μέσα από το έργο τους στο νεοσύστατο στην εποχή του Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Ο Ιωαννίδης με τους αγώνες του, κυρίως για την διάδοση του αντιφυματικού εμβολίου στην Ελλάδα, και η Μελά, με την ίδρυση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.

Οι σελίδες του βιβλίου ζωντανεύουν την Ελλάδα των αρχών του 20ού αιώνα: Την Αθήνα που μεταμορφώνεται σε σύγχρονη πρωτεύουσα, αλλά και πόλεις της επαρχίας, όπως το Αίγιο, την Πάτρα και την Καλαμάτα, στις οποίες ο Ιωαννίδης εστάλη το 1924 προκειμένου να φροντίσει για την εξάλειψη της πανώλης που αποδεκάτιζε την χώρα.

Tην έκδοση προλογίζει ο καθηγητής Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Στέλιος Χατζηπαναγιώτου και είναι υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων.