Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τον αγωγό φυσικού Αερίου Μεγαλόπολη - Πάτρα

Στην υλοποίηση του μεγάλου έργου κατασκευής του Αγωγού Υψηλής Πίεσης Φυσικού Αερίου από την Μεγαλόπολη προς την Πάτρα φτάνει η περιοχή, καθώς εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Το έργο αφορά στη διασύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου της πόλης της Πάτρας και της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ) Πατρών, ενώ φτάνει σε προϋπολογισμό τα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Συνδυάζεται δε με το ήδη αδειοδοτημένο και ενεργό έργο υγροποιημένου φυσικού αερίου στην ΒΙ.ΠΕ. της Πάτρας και δίνει προοπτική μετεγκατάστασης των δεξαμενών και σε άλλες πόλεις της Αχαϊας.

"Είναι μια μεγάλη δικαίωση για εμάς και ένα βήμα που μας φτάνει στην τελική φάση πριν να ξεκινήσει το όνειρο να γίνεται πραγματικότητα" δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαϊας κ.Φωκίων Ζαϊμης, ο οποίος συμπληρώνει: "Από την πρώτη στιγμή της πρώτης θητείας μας ως περιφερειακή Αρχή στην Δυτική Ελλάδα το 2019, μαζί με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη καταφέραμε να ανατρέψουμε την ενεργειακή απομόνωση της περιοχής.

Το έργο του φυσικού αερίου Μεγαλόπολη-Πάτρα είχε "κοπεί" από τον ενεργειακό σχεδιασμό το 2011 και με συνεχείς προσπάθειες καταφέραμε μόλις μέσα σε οκτώ μήνες, το 2020 το έργο να ενταχθεί κατά αρχήν στο δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΔΕΣΦΑ και στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό. Συνεχίσαμε να δουλεύουμε άοκνα και σιωπηρά για να ολοκληρωθούν οι μελέτες, να ξεπεραστούν τεχνικές και πολιτικές δυσκολίες που φαινόντουσαν ανυπέρβλητες μέχρι να φθάσουμε στο σήμερα, που αποτελεί και την πιο κρίσιμη και τελική υπογραφή του έργου από το Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας".

Ο κ. Ζαϊμης υπογράμμισε ότι πρόσφατα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου των Παράκτιων Περιφερειών Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας στην Πάτρα, είχε την ευκαιρία να συζητήσει το θέμα με την Maria Sferruzza, Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια του ΔΕΣΦΑ, έχοντας την διαβεβαίωση πως το έργο προχωρά στην τελική του φάση.

Όπως επισημαίνει ο κ. Φωκίων Ζαϊμης: "Ουσιαστικά μιλάμε για το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο των τελευταίων δεκαετιών για την περιοχή μας και από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις, ίσως και τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Δυτική Ελλάδα, καθώς δεν προϋποθέτει απαραίτητα επιδότηση από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.

Το έργο θα ξεκινήσει, θα ολοκληρωθεί και θα αποτελέσει θεμελιώδη πυλώνα για την ανάπτυξη της περιοχής μας τις επόμενες δεκαετίες. Και επίσης θα αποτελέσει ακόμη μια απόδειξη της αποτελεσματικότητας της σοβαρής και μεθοδικής δουλειάς και όχι απλώς των εύκολων λόγων και υποσχέσεων χωρίς αντίκρυσμα".