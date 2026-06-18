Παρουσίαση βιβλίου Βασίλη Μαστρογιάννη στην Πάτρα- Στο επίκεντρο η προοδευτική διακυβέρνηση και η πολιτική προοπτική- ΦΩΤΟ

Με επίκεντρο τον διάλογο για την πολιτική, την προοδευτική παράταξη και το μέλλον της διακυβέρνησης πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλη Μαστρογιάννη με τίτλο «Με Αρμονία από τη θεωρία στην πράξη – Για μια σύγχρονη προοδευτική διακυβέρνηση».

Η εκδήλωση αποτέλεσε αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τον ρόλο της πολιτικής στη σύγχρονη κοινωνία, το αποτύπωμα της προοδευτικής παράταξης στη χώρα, αλλά και τις προκλήσεις που διαμορφώνουν το επόμενο πολιτικό τοπίο.

Κεντρική έννοια της συζήτησης ήταν η «Αρμονία», ως το στοιχείο που συνδέει τη θεωρία με την πράξη και μετατρέπει τις πολιτικές ιδέες σε συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις με στόχο μια σύγχρονη προοδευτική διακυβέρνηση.

Στην εκδήλωση τοποθετήθηκε ο αναπληρωτής τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιάννης Ταπεινός, ενώ για το περιεχόμενο του βιβλίου και τα ζητήματα που αναδεικνύει μίλησαν εκπρόσωποι της πολιτικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της δημόσιας ζωής.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Λευτέρης Καρχιμάκης, λέκτορας Πολιτικών Επιστημών και υπεύθυνος Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ο εγκληματολόγος και πρώην πρύτανης Γιάννης Πανούσης, μέλος της Επιτροπής Διεύρυνσης και του Τομέα Δικαιοσύνης και Θεσμών του ΠΑΣΟΚ, καθώς και ο καθηγητής και αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Ο συγγραφέας Βασίλης Μαστρογιάννης παρουσίασε τις βασικές θέσεις του έργου του, αναλύοντας την ανάγκη σύνδεσης των πολιτικών αρχών με εφαρμόσιμες λύσεις για την κοινωνία.

Η συζήτηση κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, με τους ομιλητές να δίνουν το στίγμα των προβληματισμών και των προτεραιοτήτων της προοδευτικής παράταξης για την επόμενη ημέρα.