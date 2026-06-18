Εκδήλωση του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου στην Πάτρα για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας- ΦΩΤΟ

Εκδήλωση αφιερωμένη στις προκλήσεις και τις προοπτικές της μικρής και μεσαίας επιχείρησης πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα από το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, στα γραφεία της ΟΕΒΕΣΝΑ.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του Ιδρύματος, Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος συμμετείχε σε συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις πιέσεις που δέχονται στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, αλλά και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξής τους.

Οικοδεσπότης της εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣΝΑ, Δημήτρης Νικολακόπουλος, ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και ανέδειξε την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου με τους επαγγελματίες και τους εκπροσώπους της αγοράς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τέθηκαν στο επίκεντρο ζητήματα όπως το αυξημένο λειτουργικό κόστος, οι δυσκολίες χρηματοδότησης, η ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ανοιχτή συζήτηση με παρεμβάσεις εκπροσώπων του κλάδου, ενώ παρουσιάστηκαν προτάσεις και θέσεις που, όπως τονίστηκε, συνδέονται με την ανάγκη αλλαγής προσέγγισης απέναντι στη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης επαγγελματιών και φορέων της περιοχής, με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων αλλά και την αναζήτηση πρακτικών λύσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.