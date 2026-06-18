Πάτρα: Οι εκπαιδευτικοί και οι φύλακες του Λαϊκού Φροντιστηρίου στηρίζουν τους μαθητές της πόλης

Τους εθελοντές εκπαιδευτικούς και φύλακες και όλους όσοι συνέβαλαν καθοριστικά, παρά τα πρόσθετα εμπόδια που ο καθένας αντιμετωπίζει, στη λειτουργία του Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης του Δήμου Πατρέων, υποδέχθηκαν θερμά στο Δημαρχείο το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου και υπεύθυνη του Φροντιστηρίου Φωτεινή Τσώλου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και μαθητές που πέρασαν από τα θρανία του Λαϊκού Φροντιστηρίου, πέτυχαν να μπουν στην σχολή που επιθυμούσαν και τώρα είναι οι ίδιοι που διδάσκουν και προσφέρουν στο Λαϊκό Φροντιστήριο.

Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους σας, γιατί στις συνθήκες που ζούμε, όπου το σύστημα αυτό βρίσκεται σε σήψη και παρακμή βλέπουμε ότι υπάρχουν φωτεινά σημεία και ένα από αυτά είναι αυτό το οποίο έχουμε στο Λαϊκό Φροντιστήριο, που κάνει πράξη το σύνθημα "Ένας για όλους και όλοι για έναν" στηρίζοντας τους μαθητές της πόλης μας και τις οικογένειές τους.

Το Λαϊκό Φροντιστήριο πορεύεται όχι μόνο με στόχο να βοηθηθούν τα παιδιά μας στις εξετάσεις, αλλά το κυριότερο, μέσα σε αυτό το χάος, σε αυτή την παρακμή που υπάρχει, να κερδίσουν τη ζωή.

Σήμερα που οι λαϊκές οικογένειες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και δυσκολίες, τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη μόνο τη γνώση, αλλά και τη συμπαράσταση μας. Έχουν την ανάγκη να βρεθούν σε ένα χώρο με ανθρώπους που θα τους στηρίζουν, να μάθουν να στέκονται στα πόδια τους, να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες.

Για 11 ολόκληρα χρόνια, από το 2015, γίνεται η προσπάθεια αυτή από το Λαϊκό Φροντιστήριο με επιτυχία.

Σήμερα με εσάς πρωταγωνιστές, κάνουμε πράξη αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία μας για να ανοίξουμε ένα δρόμο που τα παιδιά θα ζουν την παιδική ηλικία, θα αναπτύσσονται παίρνοντας όλα τα εφόδια, μακριά από τη βία, την παραβατικότητα, τις εξαρτήσεις.

Αυτό που κάνετε εσείς για τα παιδιά μας δεν είναι μόνο η παροχή γνώσης, αλλά και μάθημα ζωής!

Στήνεται μια νέα κοινωνία που εμείς ονειρευόμαστε και οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί που απλώνουν τα χέρια να βοηθήσουν.

Είναι δε πολλοί αυτοί που θέλουν να «κόψουν» αυτά τα χέρια και το βλέπετε αυτό. Είναι αυτοί που κυριαρχούν οικονομικά και χτίζουν την οικονομική τους ευτυχία, πάνω στην ζωή των πολλών. Οι ίδιοι που δεν διστάζουν να καταστρέψουν πολιτισμούς χιλιάδων ετών, για να αρπάξουν τον πλούτο των λαών.

Απέναντι σε αυτούς που θέλουν να σβήσουν τη ζωή είσαστε εσείς. Σας ευχαριστούμε και μπράβο σας.

Είστε παράδειγμα προς μίμηση.

Δίνετε δύναμη στην κοινωνία.

Να έχετε όλα τα καλά».

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου τους ευχαρίστησε όλους για την προσφορά τους, τους συγχάρηκε για την δουλειά τους και τόνισε χαρακτηριστικά πως: «Πριν από ένα χρόνο, θέλοντας να παρουσιάσουμε τις δράσεις μας με επίκεντρο τα παιδιά και τις ημερήσιες θερινές κατασκηνώσεις του Δήμου Πατρέων, είπαμε ‘Κανείς δεν παίζει μόνος…’ συνεχίζουμε και επιμένουμε ότι όχι απλά κανείς δεν παίζει μόνος του, αλλά κανείς δεν αγωνίζεται μόνος του, κανείς δεν προχωράει στη ζωή μόνος, όλοι μαζί, συλλογικά και οργανωμένα διεκδικούμε όσα έχουν ανάγκη και δικαιούνται τα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες».