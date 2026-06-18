Ανατροπή στην υπόθεση του διπλού φονικού στον Λόγγο; Καθαρά τα ρούχα του Ιταλού κατηγορούμενου από DNA, αίμα και ίχνη πυρίτιδας

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στον Λόγγο Αιγιαλείας, με θύματα μία 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων, δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέμεναν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, καθώς εκτιμούν ότι ο κατηγορούμενος είχε προλάβει να πλυθεί και να χρησιμοποιήσει οινόπνευμα πριν φτάσουν στο σημείο οι Αρχές.

Παράλληλα, από την ανάλυση των ευρημάτων δεν προέκυψε παρουσία αίματος στα εσώρουχα του 65χρονου, ενώ δεν εντοπίστηκε ούτε δικό του αποτύπωμα στο όπλο που εξετάστηκε. Στο όπλο βρέθηκε μόνο αποτύπωμα της 54χρονης γυναίκας. Επιπλέον, οι κηλίδες που αρχικά εξετάζονταν ως πιθανό αίμα διαπιστώθηκε τελικά πως ήταν σωματικά υγρά.

Ο 65χρονος, ο οποίος συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της μέσα στο σπίτι τους, εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Στην κατάθεσή του φέρεται να υποστήριξε ότι κοιμόταν και πως όταν ξύπνησε αντίκρισε τη Μαρία και τον Ολύμπιο νεκρούς, μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την πρώτη στιγμή. Οι έρευνες έδειξαν ότι κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα δεν φαίνεται να εισήλθε άλλο άτομο στο σπίτι, ενώ το ίδιο συμπέρασμα ενισχύεται και από υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικού σπιτιού.

Μετά την απολογία του, ο 65χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος και η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται.