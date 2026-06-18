Κατερίνα Λιόλιου: «Στα χέρια μου κρατάω την αγάπη σας»

Η ανάρτησή της μετά την κατάκτηση των δύο βραβείων που κέρδισε στα Mad VMA
Σε ανάρτηση προχώρησε η Κατερίνα Λιόλιου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να ευχαριστήσει τους θαυμαστές της μετά την βράβευσή της στα Mad Video Music Awards 2026, καθώς η τραγουδίστρια απέσπασε δύο βραβεία.
Όπως τόνισε μέσα από την ανάρτησή της τα βραβεία οφείλονται στην αγάπη των ανθρώπων που τη στηρίζουν.
“Κρατάω 2 βραβεία στα χέρια μου, αλλά στην πραγματικότητα κρατάω την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ που είστε η δύναμη πίσω από κάθε όνειρο και κάθε βήμα μου. Όλα αυτά υπάρχουν επειδή υπάρχετε εσείς”, έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησή της.
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