Η ογκώδης δικογραφία για τους «πειρατές» της συνδρομητικής τηλεόρασης- Νέα στοιχεία για τη δράση τους

Ως μία άρτια δομημένη οργάνωση, που χρησιμοποιούσε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να «δελεάζει» τους πελάτες της αλλά και για να ξεφύγει -ανεπιτυχώς όπως αποδεικνύεται- από τις αρχές, περιγράφεται από αστυνομικές πηγές το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Η εγκληματική οργάνωση είχε ως πρωταρχικό της μέλημα την εχεμύθεια, ενώ με «φιλτράρισμα» κάθε υποψηφίου πελάτη, προσπαθούσε να αποφύγει αυτό που τελικά αποδείχθηκε ως η αρχή του τέλους της: Τη διείσδυση αστυνομικών εντός του «δικτυακού» της παράνομου κόσμου. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως, υπήρχαν τα τεχνολογικά «εργαλεία» ώστε να επιχειρηθεί εξαφάνιση των ψηφιακών «αποτυπωμάτων» των εμπλεκομένων στην απάτη, χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν ούτε κι αυτό.

Η ογκωδέστατη δικογραφία με τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αρχές, περιλαμβάνει – πέρα από τους επτά συλληφθέντες – αλλά 76 άτομα που συμμετείχαν με διάφορους τρόπους στη μεγάλη κομπίνα. Η χρήση υπερσύγχρονων συσκευών, η συνεχής αναβάθμιση του λογισμικού και η διάθεση μεγάλων ποσών για την κάλυψη των τεχνικών εξόδων και της συντήρησης όλου του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε από την εγκληματική οργάνωση, δείχνει έναν τρόπο δράσης που όμοιος του δεν έχει εντοπιστεί ποτέ στο παρελθόν στη χώρα μας.