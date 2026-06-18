Η ογκώδης δικογραφία για τους «πειρατές» της συνδρομητικής τηλεόρασης- Νέα στοιχεία για τη δράση τους

Περιλαμβάνει -πέρα από τους επτά συλληφθέντες- αλλά 76 άτομα
Ως μία άρτια δομημένη οργάνωση, που χρησιμοποιούσε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να «δελεάζει» τους πελάτες της αλλά και για να ξεφύγει -ανεπιτυχώς όπως αποδεικνύεται- από τις αρχές, περιγράφεται από αστυνομικές πηγές το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.
Η εγκληματική οργάνωση είχε ως πρωταρχικό της μέλημα την εχεμύθεια, ενώ με «φιλτράρισμα» κάθε υποψηφίου πελάτη, προσπαθούσε να αποφύγει αυτό που τελικά αποδείχθηκε ως η αρχή του τέλους της: Τη διείσδυση αστυνομικών εντός του «δικτυακού» της παράνομου κόσμου. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως, υπήρχαν τα τεχνολογικά «εργαλεία» ώστε να επιχειρηθεί εξαφάνιση των ψηφιακών «αποτυπωμάτων» των εμπλεκομένων στην απάτη, χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν ούτε κι αυτό.
Η ογκωδέστατη δικογραφία με τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αρχές, περιλαμβάνει – πέρα από τους επτά συλληφθέντες – αλλά 76 άτομα που συμμετείχαν με διάφορους τρόπους στη μεγάλη κομπίνα. Η χρήση υπερσύγχρονων συσκευών, η συνεχής αναβάθμιση του λογισμικού και η διάθεση μεγάλων ποσών για την κάλυψη των τεχνικών εξόδων και της συντήρησης όλου του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε από την εγκληματική οργάνωση, δείχνει έναν τρόπο δράσης που όμοιος του δεν έχει εντοπιστεί ποτέ στο παρελθόν στη χώρα μας.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και διάλογοι με υποψήφιους πελάτες για τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας των παράνομων συσκευών:
Μέλος κυκλώματος: Κλείστε το και ανοίξτε το ξανά
-Πελάτης: Την εφαρμογή εννοείς, να φύγω τελείως από την εφαρμογή;
-Μέλος κυκλώματος: Ναι, πατήστε «Refresh» εκεί στην πρώτη σελίδα
-Πελάτης: Ήρθε τώρα. Γιατί το κάνει αυτό;
-Μέλος κυκλώματος: Υπήρχε ένα πρόβλημα για 5 λεπτά. Εντάξει;
Μάλιστα, ενδεικτικό του τρόπου δράσης τους είναι και το γεγονός πως στη βάση δεδομένων της εγκληματικής οργάνωσης, βρέθηκε ένα πελατολόγιο που ξεπερνά τα 86.000 άτομα. Τα χρηματικά ποσά που δίνονταν από τους χρήστες στα μέλη του κυκλώματος, ακολουθούσαν μια δαιδαλώδη διαδρομή προκειμένου να χάνονται τα ίχνη τους και να είναι δύσκολος ο εντοπισμός, από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Από τον έλεγχο της αστυνομίας εντοπίστηκαν 58 τραπεζικοί λογαριασμοί σε δέκα συνολικά χώρες, Το συνολικό οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, η ζημία που εκτιμάται ότι υπέστησαν οι νόμιμοι πάροχοι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
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