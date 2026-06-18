Πάτρα: Εκδήλωση για γονείς με την Φωτεινή Καραγρηγόρη

Εργαστήριο αυτοφροντίδας για γονείς και εκπαιδευτικούς θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, στις 7:30 το απόγευμα, στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα με την Φωτεινή Καραγρηγόρη, συγγραφέα του βιβλίου γονεϊκότητας, «Τα λάθη που θα κάνεις» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Ένα workshop με πρακτικά παραδείγματα που στοχεύει στην ουσιαστική σύνδεση παιδιού-γονέα και στη διαχείριση της απαιτητικής αλλά και μαγικής καθημερινότητας με τα παιδιά.

Με τη συγγραφέα θα συνομιλήσει η Χαρά Βαγγοπούλου, Παιδίατρος 5η ΤΟΜΥ Άνω Πόλης, Σύμβουλος Γαλουχίας IBCLCL.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και όσα παιδιά θα είναι με τους γονείς τους, θα απασχοληθούν με δραστηριότητες.

*Η Φωτεινή Καραγρηγόρη είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Θετικής Διαπαιδαγώγησης, Σύμβουλος Attachment Parenting και εκπαιδευτικός. Από το 2024 προσφέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα επίσημα προγράμματα πιστοποίησης της Positive Discipline Association για γονείς, παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς, ενώ συντονίζει και ομάδες εποπτείας επαγγελματιών. Οι σπουδές και οι εμπειρίες της ενίσχυσαν τη βαθιά της πεποίθηση πως το παιδί είναι ενεργό, ικανό, με δικαιώματα και φωνή και πως αξίζει να σχετιζόμαστε μαζί του με σεβασμό και αυθεντική παρουσία.

Ως μητέρα ενός μικρού κοριτσιού, γνωρίζει καλά πως δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι, αλλά αυθεντικά παρόντες.