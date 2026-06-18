Ο πατέρας Αντώνιος και η σύζυγός του ξανά στο εδώλιο για την υπόθεση της «Κιβωτού»

Ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος παραπεμπονται σε δίκη για βαριά οικονομικά αδικήματα, μετά από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Αποδεχόμενοι την παραπεμπτική -για ιδιοποίηση ποσών, κακοδιαχείριση και ατασθαλίες στα οικονομικά της Κιβωτού- εισαγγελική εισήγηση, οι δικαστές του Συμβουλίου, διατάσσουν να δικαστεί ο πατέρας Αντώνιος και οι δύο συγκατηγορούμενοι του, για μια σειρά από κατηγορίες, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Το βούλευμα (αριθμός 2293/2026) προβλέπει, ότι οι κατηγορούμενοι πρέπει να λογοδοτήσουν για αδικήματα που, κατά περίσταση, αφορούν: απιστία κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, ηθική αυτουργία στην ανωτέρω πράξη, συνέργεια σε απιστία κατ’ εξακολούθηση, υπεξαίρεση αντικειμένου που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως διαχειριστή ξένης περιουσίας κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, ηθικής αυτουργίας στην ανωτέρω πράξη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Πατέρας Αντώνιος: Οι επίμαχες ενέργειες και οι χρηματικές καταβολές ύψους 200 χιλιάδων ευρώ

Οι αρμόδιοι δικαστές διατάσσουν να διατηρηθεί η ισχύς του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που έχει επιβληθεί στον πατέρα Αντώνιο αλλά και στην πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή.

Κατά την κρίση των δικαστών, η κατηγορία της νομιμοποίησης παράνομου χρήματος που αποδίδεται στους κατηγορούμενους, φέρεται να αφορά σε ποσά που ανέρχονται στα 225.000 ευρώ.

Στο βούλευμα εκτίθεται η κρίση των μελών του Συμβουλίου, ότι ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση, ουσιαστικά, είναι ο κληρικός, ο οποίος αποφάσιζε για κάθε οικονομική κίνηση που γινόταν, με εκτελεστικό όργανο την πρεσβυτέρα.

Όπως ανέφερε ο εισαγγελικός λειτουργός στην πρόταση του, ο πατέρας Αντώνιος «με πειθώ και φορτικότητα προκάλεσε την απόφαση στην συγκατηγορούμενη σύζυγό του, ενώ η τελευταία είχε την ιδιότητα της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και της νομίμου εκπροσώπου τής αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Κιβωτός του Κόσμου», να προβεί σε ενέργειες, οι οποίες προκάλεσαν εν γνώσει τους, βέβαιες ζημιές στην περιουσία του οργανισμού κατά παράβαση των κανόνων της επιμελούς διαχείρισης».

Στο βούλευμα παρατίθενται εκτενώς οι επίμαχες ενέργειες, όπως οι εργασίες αποπεράτωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του κληρικού με χρήματα της Κιβωτού, η πρόσληψη υπαλλήλου μισθοδοτούμενου από λογαριασμούς του Οργανισμού, για τη συντήρηση ακινήτου ιδιοκτησίας του πατέρα Αντώνιου.

Οι δικαστές αναφέρονται σε χρηματικες καταβολές του κληρικού και της συζύγου του, ύψους 200 χιλιάδων ευρώ, στον συγκατηγορούμενό τους, και υπάλληλο του οργανισμού, από τους λογαριασμούς της ΜΚΟ «μολονότι ο τελευταίος δεν παρείχε αντίστοιχης αξίας υπηρεσίες».

Την ίδια ώρα, αναφέρεται:

η ιδιοποίηση παρανόμως χρημάτων ύψους περίπου 100.000 ευρώ της Κιβωτού του Κόσμου που είχαν εμπιστευθεί στην Σταματία Γεωργαντή, λόγω της ιδιότητάς της ως διαχειρίστριας ξένης περιουσίας. Τα χρήματα κατά το βούλευμα προέρχονταν από δωρεές χρηματικών ποσών από ιδιώτες και χρησιμοποιήθηκαν «για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους αλλά και των μελών της οικογένειάς τους προκειμένου να μην καταναλώσουν αλλά να αποταμιεύσουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς αντίστοιχο ποσό από τα χρήματα που ο κατηγορούμενος πατέρας Αντώνιος λάμβανε από την εργασία του».

ποσό 100.000 ευρώ που φέρεται να δαπανήθηκε στην αγοραπωλησία ακινήτων από τον κατηγορούμενο.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου και του πατέρα Αντωνίου και πηγές από τους δικαστές τονίζεται, ότι δεν παραδόθηκαν ποτέ στην προσωρινή Διοίκηση της Κιβωτού, μετρητά και τιμαλφή που υπήρχαν σε τραπεζική θυρίδα της Κιβωτού του Κόσμου στην Αθήνα, που αφαίρεσε η πρεσβυτέρα η οποία «τα τοποθέτησε εντός της τσάντας της και εντός χάρτινης σακούλας καθ’ υπόδειξη του πατέρα Αντώνιου».

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεν παραδόθηκαν και άλλα αντικείμενα της ΜΚΟ, συνολικής αξίας περίπου 305.000 ευρώ τα οποία «παρακρατήθηκαν παράνομα από την κατηγορουμένη τα οποία και απέκρυψε εντός κρύπτης σε παρακείμενο διαμέρισμα στο ίδιο κτίριο με την τότε κατοικία των 2 κατηγορουμένων, ήτοι σε χώρο που μόνο εκείνη γνώριζε και μόνο εκείνη είχε πρόσβαση».

Το ζήτημα της οικονομικής διαχείρισης της Κιβωτού του Κόσμου, αποτελεί την τρίτη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση. Οι άλλες δύο αφορούν, η πρώτη σωματικές κακοποιήσεις και βαριές τιμωρίες σε βάρος τροφίμων σε δομές του Οργανισμού, για τις οποίες ο Αντώνιος έχει καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό και η άλλη καταγγελλόμενη ασέλγεια σε βάρος δύο αγοριών. Η δίκη του πατέρα Αντώνιου για αυτήν είναι σε εξέλιξη ενώπιον του ΜΟΔ.