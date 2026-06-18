Αιματηρό επεισόδιο στην Πάτρα: Ο τραυματίας διέφυγε με δίκυκλο

Αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αγίου Ιωάννου Πράτσικα και Αιδηψού, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ένας από τους εμπλεκόμενους τραυματίστηκε στο πόδι, πιθανότατα από αιχμηρό αντικείμενο. Ωστόσο, δεν παρέμεινε στο σημείο, καθώς αποχώρησε άμεσα με δίκυκλο πριν την άφιξη την αστυνομίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες τα αίτια του επεισοδίου.