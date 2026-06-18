Κουδουνάρης: Το να φοράει κάποιος πολλά brands είναι δείγμα ανασφάλειας

Δείγμα ανασφάλειας και νεοπλουτισμού είναι για τον Στέλιο Κουδουνάρη το να φοράει κανείς πολλά brands, παρόλα αυτά δεν το κατηγορεί.

Σε συνέντευξη που έδωσε ο σχεδιαστής μόδας την Πέμπτη 18 Ιουνίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», σχολίασε το γεγονός πως όλο και περισσότεροι επιλέγουν ρούχα με έντονα λογότυπα πάνω τους και τόνισε πως το στιλ δεν έχει να κάνει με τα χρήματα.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης είπε χαρακτηριστικά: «Το στιλ δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μπορεί μια κοπέλα να πάει να πάρει πολύ οικονομικά ρούχα, είτε second hand είτε από αλυσίδες είτε να ράψει είτε να έχει κάτι παλιότερο ή vintage, και να έχει πάρα πολύ ωραίο στιλ. Και μια άλλη με πάρα πολλά χρήματα, να είναι καταστροφή. Κατ' αρχάς τα πάρα πολλά brands τι θέλουν να μας πούνε; Γιατί να φοράς μια μπλούζα που να έχει πάνω δέκα logo; Νομίζω ότι είναι θέμα ανασφάλειας. Συνήθως είναι ένα δείγμα νεοπλουτισμού που δεν το κατηγορώ. Με την έννοια ότι ένας άνθρωπος που έχει ταλαιπωρηθεί στη ζωή του, έχει στερηθεί κάποια πράγματα και μετά μπορεί να τα αποκτήσει, περνά μια περίοδο που το χαίρεται πολύ και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Μετά βρίσκει τον δρόμο του. Έχουν περάσει πολλοί άνθρωποι από αυτή τη φάση και μετά έχουν αλλάξει στιλ».