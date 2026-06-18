Πάτρα: Με επιτυχία έγινε η καθιερωμένη καλοκαιρινή γιορτή του ΚΔΑΠ ΑμεΑ Άμπετ Χασμάν του ΚΟΔΗΠ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 η καθιερωμένη καλοκαιρινή γιορτή του ΚΔΑΠ ΑμεΑ Άμπετ Χασμάν του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), στον προαύλιο χώρο της Δομής, γεμίζοντάς τον με μουσική, χρώματα και θετική ενέργεια.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ, Θεόδωρος Τουλγαρίδης και αμέσως μετά η χορωδία του Κέντρου άνοιξε την γιορτή, γεμίζοντας συγκίνηση το κοινό με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

Ακολούθησε θεατρική παράσταση με δραματοποίηση του έργου «Μαγικός Αυλός» του Μότσαρτ, υπό την επιμέλεια της θεατρολόγου της Δομής. Τα σκηνικά, τα κοστούμια, η αφήγηση και οι ερμηνείες των παιδιών μετέφεραν τους θεατές στην εποχή του 18ου αιώνα, στην οποία ο φημισμένος μουσικός αναφερόταν. Μπροστά στους γονείς και τους άλλους προσκεκλημένους, ξεδιπλώθηκαν οι έννοιες της σύγκρουσης, της προσπάθειας, της αγωνιστικότητας, της θυσίας, οι οποίες σαν τελικό προορισμό είχαν την επικράτηση της αγάπης και της συμφιλίωσης.

Μετά τη θεατρική παράσταση, σειρά είχαν αθλητικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια, τα οποία επιμελήθηκαν οι γυμναστές της Δομής με την συμμετοχή του κοινού. Χαρά και θετική ενέργεια πλημμύρισαν τον χώρο από την χαρούμενη συνεργασία των ομάδων.

Ο μπουφές είχε οργανωθεί από τους γονείς του ΚΔΑΠΑμεΑ και η γιορτή έκλεισε όπως ξεκίνησε, με χαμόγελα και πολλές ευχές για ένα όμορφο καλοκαίρι και την υπόσχεση να ξαναβρεθούν όλοι μαζί τον Σεπτέμβριο.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης, το μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΔΗΠ, Παναγιώτης Σακαρέλλος, η Προϊσταμένη του Τμήματος ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑμεΑ, ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ Κατερίνα Νικολακοπούλου, ο Πρόεδρος του Νοτίου Διαμερίσματος Δημήτρης Μπούσιας και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ Αικατερίνη Δελδήμου.

Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ Άμπετ Χασμάν ευχαριστεί δημοσίως θερμά όλους τους συμμετέχοντες, τους εργαζομένους, τον ηχολήπτη και τους φίλους του Κέντρου για τη στήριξή τους και τους εύχεται καλό καλοκαίρι!

*Το ΚΔΑΠΑμεΑ Άμπετ Χασμάν βρίσκεται στην οδό Θουκυδίδου 106 στην Πάτρα και είναι δομή του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), που εξυπηρετεί άτομα με αναπηρία παρέχοντας καθημερινά δημιουργική απασχόληση σε 2 βάρδιες, πρωί και απόγευμα.

Το τηλ. επικοινωνίας είναι 2610362740.