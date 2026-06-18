Η ποιήτρια Γιοκόντα Μπέλι από τη Νικαράγουα, στην Πάτρα

Η σημαντική Νικαραγουανή ποιήτρια Γιοκόντα Μπέλι-Giononda Belli συμμετέχει στην εκδήλωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας, με θέμα "Ποίηση ένας χώρος ελευθερίας" την Παρασκευή 19-6-2026.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν ο Πορτογάλος ποιητής Ζοζέ Μάριο Σίλβα, ο Κολομβιανός ποιητής Φεδερίκος Ντίος Γρανάδος. Μαζί τους οι Ελληνίδες ποιήτριες Λίλη Μιχαηλίδου, Πηνελόπη Αλιβιζάτου και ο ποιητής Άλκης Παπαντωνίου.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο ποιητής και πρόεδρος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας Αντώνης Σκιαθάς & την μετάφραση θα επιμεληθεί η Λάουρα Ερνάδες.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας συνεργάζεται με 10 ποιητικά φεστιβάλ από διάφορες χώρες του κόσμου.

Η συνεργασία με το σημαντικό φεστιβάλ Ιβηροαμερικανικής λογοτεχνίας ΛΕΑ/LEA έχει ως στόχο την επικοινωνία της Ελληνικής λογοτεχνίας με αυτή των Ισπανόφωνων χώρων και την ανταλλαγή λογοτεχνικών εμπειριών.

Η Γιοκόντα Μπέλη γεννημένη στη Μανάγουα της Νικαράγουα είναι ποιήτρια και μυθιστοριογράφος. Τόσο για τα μυθιστορήματα όσο και για την ποίηση της, έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία, μεταξύ των οποίων το Βραβείο Ιβηροαμερικανικής Ποίησης Reina Sofía το 2023, το Βραβείο Biblioteca Breve του Seix Barral και το Βραβείο Sor Juana Inés de la Cruz της FIL Guadalajara. Ανήκε στους σαντινίστας και πολέμησε ενάντια στη δικτατορία του Αναστάσιο Σομόσα, που ανατράπηκε το 1979, και στη συνέχεια, όπως πολλοί σαντινίστας, άσκησε κριτική για την παρέκκλιση του Ντανιέλ Ορτέγκα. Εξαιτίας των πολιτικών της γραπτών, η δικτατορία του Ντανιέλ Ορτέγκα της στέρησε την εθνικότητα και κατέσχεσε τα περιουσιακά της στοιχεία. Ζει εξόριστη στη Μαδρίτη.

Από τα μυθιστορήματά της ξεχωρίζουν το "Η γυναίκα φωλιά". Προτάθηκε από τους Los Angeles Times για καλύτερο βιβλίο του 2001. Έχει λάβει βραβεία για το έργο της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών. Είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Γλώσσας της Νικαράγουας, Πρόεδρος της PEN Νικαράγουας, κλπ.

Η Giononda Belli που είναι εκτός από λογοτέχνις και δοκιμιογράφος, πολιτική ακτιβίστρια και σχολιάστρια, έχει γεννηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 1948 στην Μανάγκουα της Νικαράγουα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον πολυχώρο Επίκεντρο+ (στην Αγίου Διονυσίου και Νόρμαν στην Πάτρα) την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 μ.μ.