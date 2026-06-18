Κατερίνα Παναγοπούλου: «Δεν το δέχομαι το φλερτ, είμαι λίγο αυστηρή στη ζωή μου»

Η Κατερίνα Παναγοπούλου έδωσε το παρών στα MAD VMA 2026 που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου και παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε από την εκπομπή «Happy Day», κλήθηκε να δώσει απαντήσεις για το φλερτ στη ζωή της και για τα επαγγελματικά της.

«Να σας πω την αλήθεια, δεν το καταλαβαίνω όταν με φλερτάρουν. Μπορεί να με φλερτάρουν, μπορεί και όχι, αλλά και να συμβεί, δε νομίζω ότι θα το καταλάβω. Δεν το δέχομαι το φλερτ, είμαι λίγο αυστηρή στη ζωή μου» είπε η Κατερίνα Παναγοπούλου.

Στη συνέχεια η δημοσιογράφος-παρουσιάστρια μίλησε και τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα αποκαλύπτοντας ότι και τη νέα σεζόν συνεχίζει κανονικά στο δελτίο ειδήσεων του MEGA. «Συνεχίζουμε κανονικά του χρόνου στο δελτίο ειδήσεων του MEGA. Ολοκληρώνουμε την έκτη σεζόν και πάμε για την έβδομη» είπε.

Η Κατερίνα Παναγοπούλου παρουσιάζει την επιτυχημένη ψηφιακή εκπομπή συνεντεύξεων «Face2Face» για την πλατφόρμα των «ΝΕΩΝ», φιλοξενώντας σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης και της κοινωνίας.

Η δημοσιογράφος Κατερίνα Παναγοπούλου κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Στις συνεντεύξεις της αποφεύγει να αναφέρεται σε προσωπικές λεπτομέρειες, τονίζοντας ότι επιθυμεί να απασχολεί την κοινή γνώμη μόνο μέσα από τη δουλειά της.