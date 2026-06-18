Σταυρούλα Λεβεντάκη: Τι εξετάζουν οι αρχές από τις μαρτυρίες για την εξαφάνισή της

Σε κάθε περίπτωση η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε από τον αδερφό της στις 7 Ιουνίου, 5 μέρες μετά το εξιτήριο που πήρε ο ίδιος από νοσοκομείο.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα στοιχείο που δίνουν και οι δύο, αν και αναφέρονται σε διαφορετική ημερομηνία. Τόσο ο εργάτης που μιλάει για τις 30 Μαΐου όσο και ο ενοικιαστής που αναφέρεται στα όσα είδε μία μέρα νωρίτερα, είπαν πως η γυναίκα κρατούσε μία σακούλα με αυγά.

Αν η γυναίκα θυμάται σωστά και αποδειχθεί πως πράγματι η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε στις 29 Μαΐου, οι Αρχές είναι πιθανό να αναζητούσαν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας για λάθος ημερομηνία. Την ίδια ημερομηνία, μάλιστα, δίνει και ο ενοικιαστής της αγνοούμενης γυναίκας, ο εργάτης όμως που συνάντησε η 45χρονη πριν εξαφανιστεί, συμφώνησε με την ημερομηνία του αδερφού της, λέγοντας πως συνάντησε την Σταυρούλα Λεβεντάκη στις 30 Μαΐου.

Ο αδερφός της αγνοούμενης ανέφερε πως η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε το Σάββατο 30 Μαΐου. Το δήλωσε στην Αστυνομία και το στοιχείο αναφέρεται στο Missing Alert. Ο ενοικιαστής όμως και η γυναίκα που υποστηρίζει πως είδε την Σταυρούλα Λεβεντάκη σε στάση λεωφορείου πριν χαθούν τα ίχνη της, επιμένουν πως όλα αυτά εκτυλίχθηκαν μία μέρα νωρίτερα από εκείνη που δήλωσε ο αδερφός της, δηλαδή την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Oι αστυνομικοί έκαναν χθες το απόγευμα της Τετάρτης έρευνα στο σπίτι του ενοικιαστή και παρέμειναν μέχρι τα ξημερώματα. Ο αδερφός της αγνοούμενης κλήθηκε σε αστυνομικό τμήμα για νέα κατάθεση.

Τις νέες έρευνες αστυνομικών στο σπίτι του ενοικιαστή της αγνοούμενης γυναίκας στα Χανιά, πλαισιώνουν μαρτυρίες που ανατρέπουν τα δεδομένα για τις κινήσεις της Σταυρούλας Λεβεντάκη πριν τα ίχνη της χαθούν, ακόμα και για τη μέρα της εξαφάνισής της αφού όπως διαπιστώνεται άλλη ημερομηνία δήλωσε ο αδερφός της στις Αρχές και άλλη δύο από τα πρόσωπα «κλειδιά» της υπόθεσης.

«Παγωμένη» παρακολουθεί η Κρήτη τις εξελίξεις για την υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά. 19 μέρες αγνοείται η γυναίκα, με τις αρχές να κάνουν «φύλλο και φτερό» το σπίτι της γυναίκας το οποίο μίσθωνε σε ενοικιαστή αλλά και στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να βρεθούν ίχνη της 45χρονης.

Ήρθε μία φορά, γιατί ήθελε να πάρει μερικά πράγματα, δικά της. Ένα παπλωματάκι. Λέει ‘σαν να κρυώνω’ και τα λοιπά. ‘Μα παιδί μου’, της λέω, ‘έχεις ανάγκη να κοιμάσαι έξω, εδώ στο σπίτι σου το ζεστό και αυτά, και τα λοιπά;’. ‘Μα δεν προλαβαίνω’, λέει, ‘να παίρνω κι’ άλλο λεωφορείο για να πηγαίνω στη δουλειά’», είπε η μητέρα της 45χρονης.

Είχε νοικιάσει αυτό το δωμάτιο, γκαρσονιέρα τι είναι. Ήταν να κάνει και κάποια εγχείρηση. Για σύντροφο; Όχι, δεν είχε. Ποτέ της. Δεν είχε κανένα σύντροφο. Απλά όχι, το νοίκιασε αυτό, λέει γιατί θα είναι κοντά στη δουλειά της και θα τη βόλευε επειδή θα δούλευε και νύχτα, για να μην θέλει να παίρνει λεωφορείο να έρθει εδώ. Μόλις νοίκιασε, δεν ήρθε να μας δει άλλη φορά.

«Δεν είχαμε λόγο να το κάνει αυτό. Δηλαδή δεν μπορούσα να υποψιαστώ κάτι γιατί δεν συνέβη κάτι για να μπω σε τέτοια σκέψη. Πήγε, έψαξε, βρήκε δουλειά. Μας είχε πει ‘βρήκα δουλειά’. Λέω ‘εδώ πέρα να… εσύ μείνε εδώ, να βοηθάς εμένα’ και τα λοιπά. ‘Όχι, θα δουλέψω εγώ’, λέει, ‘θα δουλέψω’. Και βρήκε αυτήν τη δουλειά που βρήκε. Και από εκεί ήρθε μία μέρα, πήρε κάτι πραγματάκια πάλι.

Η εξαφάνιση Πριν χαθούν τα ίχνη της, στα τέλη Μαΐου, η Σταυρούλα Λεβεντάκη πέρασε από το πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων. Η σχέση της με τους γονείς και τον αδερφό της περιγράφεται ως ηλεκτρισμένη τα τελευταία χρόνια.

Στη συνέχεια έφυγε από το πατρικό της και πλήρωσε έναν εργάτη, για δουλειές που έκανε σε χωράφι της. Πέρασε από το σπίτι του ενοικιαστή και κατευθύνθηκε προς την στάση του αστικού λεωφορείου με σκοπό να επιστρέψει στην πόλη των Χανίων.

Χθες, ο ενοικιαστής ανέφερε σε αστυνομικούς που έκαναν έρευνα στο σπίτι του, πως η τελευταία του συνάντηση με την Σταυρούλα Λεβεντάκη έγινε στις 29 και όχι στις 30 Μαΐου. Μάλιστα, ο ίδιος υποστήριξε ότι έξω από το σπίτι του ήταν τοποθετημένες κάμερες ασφαλείας, από τις οποίες όμως ο ίδιος σβήνει συχνά το υλικό. Οι αρχές, «ξήλωσαν» τις κάμερες από το σπίτι προκειμένου να εξετάσουν το βιντεοληπτικό υλικό.

Οι αστυνομικοί ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Δεν αποκλείουν την εγκληματική ενέργεια, όμως δεν μπορούν να αποκλείσουν ούτε το ενδεχόμενο της εκούσιας εξαφάνισης. Ο έλεγχος στις κινήσεις τραπεζικών της λογαριασμών ίσως δώσει κρίσιμες απαντήσεις.

Η τελευταία διαδρομή της 45χρονης

Οι αστυνομικοί ερευνούν βήμα βήμα όλες τις συναντήσεις που είχε. Το χρονικό των κινήσεων αρχίζει από το πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων. Η Σταυρούλα επισκέφτηκε το πρωί του Σαββάτου 30 Μαΐου τους γονείς της και κάνει κάποιες δουλειές του σπιτιού.

«Με πήρε τηλέφωνο αυτή, μου ζήτησε πέντε αυγά, εγώ της πήγα παραπάνω. Ήταν με γάντια, καθάριζε το σπίτι. Με τα γάντια βγήκε στην αυλή. Εγώ δεν κατέβηκα καθόλου απ’ το αμάξι. Της έδωσα τα αυγά κι έφυγα».

Αυτή η συνάντηση με τον συγχωριανό της στην αυλή του πατρικού έγινε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι. Η συνομιλία τους ήταν σύντομη, με τη γυναίκα να παίρνει τα αυγά και να επιστρέφει στο σπίτι. «Κατά το μεσημέρι 12:00 η ώρα. Μια χαρά ήταν. Καθάριζε μέσα στο σπίτι. Δηλαδή βγήκε με γάντια, καθάριζε και μου είπε ‘θα φύγω 17:30 η ώρα», είπε ο γνωστός της 45χρονης.

Το ρολόι έδειχνε 14:15 το μεσημέρι όταν η Σταυρούλα Λεβεντάκη τηλεφώνησε σε έναν εργάτη που είχε πραγματοποιήσει εργασίες για εκείνη, ζητώντας του να συναντηθούν άμεσα για να τον πληρώσει. Η γυναίκα έκτοτε δεν ξαναβγαίνει από το πατρικό της μέχρι το απόγευμα όταν και ξεκινά για το ραντεβού που είχε στο σπίτι που νοίκιαζε σε ένα ζευγάρι.

Οι αστυνομικοί έκαναν εξονυχιστικό έλεγχο στους χώρους του σπιτιού, ενώ κάλεσαν τον ενοικιαστή και για συμπληρωματική κατάθεση. Τα πράγματα από εδώ και πέρα περιπλέκονται και αυτό γιατί ο ενοικιαστής επιμένει πως αυτή η συνάντηση με την 45χρονη έγινε μία ημέρα πριν, δηλαδή το απόγευμα της Παρασκευής και όχι το Σάββατο όπως λένε άλλες μαρτυρίες.

Η τελευταία μαρτυρία για το πού τελικά πήγε η 45χρονη μετά την επίσκεψη που έκανε στους ενοικιαστές, ήταν μίας γυναίκας που ισχυρίζεται ότι την είδε σε μία στάση λεωφορείου. Από τις 17:30 και μετά, τα ίχνη της χάνονται πλήρως. Το κινητό της τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά μέσω καμερών ασφαλείας αν τελικά επιβιβάστηκε στο λεωφορείο ή αν η εξαφάνιση έγινε πριν φτάσει σε αυτό.

Οι αστυνομικοί εστιάζουν τις έρευνές τους κυρίως σε δύο συγκεκριμένα σημεία της διαδρομής. Η περιοχή της Αγιάς καθώς εκεί έπαψε να εκπέμπει το κινητό της, και στην στάση του λεωφορείου όπου εθεάθη για τελευταία φορά. Οι Αρχές δεν έχουν καταλήξει αν επιβιβάστηκε πράγματι στο αστικό λεωφορείο καθώς θέλουν να είναι σίγουροι πως η γυναίκα που είδε η μάρτυρας στην στάση είναι πράγματι η 45χρονη Σταυρούλα.

Η ρήξη με τον αδερφό

Η 45χρονη φαίνεται πως είχε συχνά διαφωνίες με τον αδερφό της, όπως και ο ίδιο είχε πει, σχετικά με την φροντίδα των γονιών τους. Αφορμή φέρεται να στάθηκε το σημαντικό ποσό των 30.000 ευρώ που είχε στην κατοχή της η αγνοούμενη, δηιουργώντας απορίες για το αν αυτά τα χρήματα βρίσκονται στο σπίτι της ή σε κάποιον τραπεζικό λογαριασμό.

Στη συνέχεια, αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε ένα επιπλέον ποσό που εμβάστηκε στην αγνοούμενη από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, δύο θείοι της (αδέρφια της μητέρας της) από την Αμερική έστειλαν οικειοθελώς περίπου 3.000 ευρώ συνολικά, προκειμένου να βοηθήσουν οικονομικά όταν πληροφορήθηκαν για την υποτροπή του καρκίνου της μητέρας. Το ποσό αυτό κατατέθηκε αρχικά στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό της Σταυρούλας.

Το γεγονός αυτό οδήγησε σε ρήξη ανάμεσα στη Σταυρούλα και τον αδερφό της, τον Γιάννη. Όπως επιβεβαιώνει ο ίδιος σε συνομιλία, θεώρησε άδικο να κρατήσει η αδερφή του χρήματα που άτυπα προορίζονταν για τη φροντίδα της μητέρας τους. Έτσι, της άσκησε έντονη πίεση, αναγκάζοντάς την τελικά να μεταφέρει τα χρήματα από τον λογαριασμό της στον τραπεζικό λογαριασμό της μητέρας τους, όπου και ανήκαν.

Η μαμά μου είχε πολλά αδέρφια. Ένας θείος μόνο που είχε βοηθήσει… Όταν η μάνα μου είχε καρκίνο βοηθήσανε δυο-τρία αδέρφια της, δεν ξέρω τώρα να σου πω ακριβώς.

Της είχαν στείλει λεφτά;

Ναι, ναι. Βοηθήσανε χωρίς να… χωρίς να… όντως, χωρίς να χρειάζεται.

Ναι.

Και χωρίς να το ζητήσουμε. Από μόνοι τους, επειδή είναι αδερφή τους. Δεν ζήτησε κανείς βοήθεια.

Ναι ρε παιδί μου, και τα ‘χαν στείλει αυτά στο… στο λογαριασμό της αδερφής σου;

Και εγώ την πίεσα τότε, γιατί το θεώρησα μη δίκαιο, και την πίεσα και τα μετέφερε στο λογαριασμό της μαμάς. Ότι ήταν της μαμάς τα λεφτά. Για τη μαμά, όχι να τα έχει αυτή.

Πότε έγινε αυτό, θυμάσαι;

Τον Γενάρη, Φλεβάρη… δεν θυμάμαι τώρα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ωστόσο, ο αδερφός της αγνοούμενης γυναίκας δεν φαίνεται να έπαιξε ρόλο στα όσα έγιναν, καθώς εκείνο το διάστημα νοσηλευόταν αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο. Ωστόσο, ίσως παίξει καθοριστικό ρόλο στις έρευνες το ότι καθυστέρησε πάντως να δηλώσει την εξαφάνιση της 45χρονης.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνονται στη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας και στη λήψη καταθέσεων από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον.