Πάτρα: Την Παρασκευή ο αθλητικός κόσμος αποχαιρετά τον Θανάση Τσιμιγκάτο

Η Πάτρα αποχαιρετά αύριο, Παρασκευή 19 Ιουνίου, τον Θανάση Τσιμιγκάτο, μία από τις πιο αγαπητές μορφές του Πάτραι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά δεκαετιών αφοσίωσης στο σύλλογο που υπηρέτησε.

Η κηδεία του θα τελεστεί στις 13:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών, ενώ η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η είδηση του θανάτου του βρήκε βυθισμένη στη θλίψη όχι μόνο την οικογένειά του, αλλά ολόκληρη την αθλητική κοινότητα της Αχαΐας, που τον θυμάται ως άνθρωπο που έδωσε τον εαυτό του με συνέπεια και αγάπη στον αθλητισμό. Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή το βράδυ της 17ης Ιουνίου, στο σπίτι του στην Πάτρα, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έως το 2000, ο Θανάσης Τσιμιγκάτος υπήρξε ένα από τα πιο γνώριμα πρόσωπα στη διοίκηση του Πάτραι, αναλαμβάνοντας καθήκοντα γενικού γραμματέα και ταμία. Πίσω από κάθε επιτυχία και κάθε δύσκολη στιγμή της ομάδας, βρισκόταν εκείνος, εργαζόμενος σιωπηλά για την ανάπτυξη και τη λειτουργία της. Για ένα μικρό διάστημα προσέφερε τις υπηρεσίες του και στην Παναχαϊκή.

Ο Θανάσης Τσιμιγκάτος μεγάλωσε σε μια οικογένεια όπου ο αθλητισμός ήταν τρόπος ζωής. Ο αδελφός του Γιώργος αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής στο Πάτραι, ο Φάνης διακρίθηκε ως μαραθωνοδρόμος, και ο Παναγιώτης φόρεσε τη φανέλα του Αχιλλέα. Μια οικογένεια που, η καθεμία με τον τρόπο της, υπηρέτησε τον αθλητισμό της Αχαΐας με αφοσίωση.

Στην επαγγελματική του ζωή, εργάστηκε ως ανώτερος υπάλληλος της Περιφέρειας, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε, αφήνοντας πίσω του τη μνήμη ενός ανθρώπου που αγάπησε βαθιά τον τόπο του και την ομάδα που υπηρέτησε.