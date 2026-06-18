Πάτρα- Ανάπλαση Άνω πόλης: Ο Δήμος κινεί διαδικασία έκπτωσης αναδόχου λόγω μη τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων

Στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Πάτρα και ιδιαίτερα στην ανάπλαση της Άνω πόλης αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς, ο οποίος αποκάλυψε ότι έχουν προκύψει σοβαρά προβλήματα με τον ανάδοχο του έργου.

Σύμφωνα με τον κ. Μελά, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή, ο ανάδοχος δεν έχει ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα ο Δήμος να έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία κήρυξής του ως έκπτωτου.

Ο αντιδήμαρχος εξήγησε ότι η εξέλιξη με τον ανάδοχο της Άνω πόλης θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε νέο διαγωνισμό για την ολοκλήρωση του έργου, γεγονός που συνεπάγεται επιπλέον καθυστέρηση. «Αυτή είναι η πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή επηρεάζει τον συνολικό σχεδιασμό της ανάπλασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο της ανάπλασης της Άνω πόλης έχει ξεκινήσει από το 2021, έχει λάβει πάνω από πέντε παρατάσεις και η τελευταία έληγε τον μήνα που διανύουμε. Το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, όμως υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες που απομένουν, ενώ η έκπτωση του αναδόχου σημαίνει στην πράξη νέες καθυστερήσεις, καθώς η διαδικασία ανάδειξης νέου αναδόχου απαιτεί χρόνο.

Μιλώντας στον MAX FM, ο αντιδήμαρχος παραδέχθηκε ότι ταυτόχρονες παρεμβάσεις, όπως οι οπτικές ίνες και το δίκτυο φυσικού αερίου, δημιουργούν σημαντική όχληση στην καθημερινότητα των πολιτών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός, καθώς κάθε εταιρεία λειτουργεί με βάση το δικό της χρονοδιάγραμμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Πλατεία Όλγας), εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι τελευταίες εργασίες θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του μήνα, ώστε ο χώρος να αποδοθεί στους πολίτες.