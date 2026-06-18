Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΤΑΣΟΥΛΑ χήρα ΚΩΝ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ

ΕΤΩΝ 91

Κηδεύουμε την Παρασκευή 19-6-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεϊκων Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :

Σταματία Μιχαλιού,

Αικατερίνη χήρα Αντωνίου Μιχαλιού,

Ελισάβετ & Θεόδωρος Τσάμης.

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : Κωνσταντίνος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΖΗΠΙΤΑ

ΕΤΩΝ 80

Κηδεύουμε την Παρασκευή 19-6-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Αγριλιάς.

Η σύζυγος: Σοφία

Τα παιδιά του: Γεώργιος, Γεωργία, Νικολίτσα, Θεόδωρος και Δήμητρα, Ανδριάνα και Γρηγόρης, Παναγιώτης, Δημήτρης

Τα εγγόνια του

Τα δισέγγονα του

Τα αδέλφια του

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΣΤΑΜΟΥΛΑ ΛΑΜΠ. ΚΑΤΣΗ

ΕΤΩΝ 72

Κηδεύουμε την Παρασκευή 19-6-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΝΙΚ. ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟ

ΕΤΩΝ 82

Κηδεύουμε την Παρασκευή 19-6-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Διονυσίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΛΓΑ ΝΕΖΕΡΙΤΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΘΥΜΙΑ & ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΥ, ΖΩΗ (χήρα) ΘΕΟΦ. ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΕΛΕΝΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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