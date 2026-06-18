Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΤΑΣΟΥΛΑ χήρα ΚΩΝ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ
ΕΤΩΝ 91
Κηδεύουμε την Παρασκευή 19-6-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεϊκων Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Σταματία Μιχαλιού,
Αικατερίνη χήρα Αντωνίου Μιχαλιού,
Ελισάβετ & Θεόδωρος Τσάμης.
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : Κωνσταντίνος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΖΗΠΙΤΑ
ΕΤΩΝ 80
Κηδεύουμε την Παρασκευή 19-6-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Αγριλιάς.
Η σύζυγος: Σοφία
Τα παιδιά του: Γεώργιος, Γεωργία, Νικολίτσα, Θεόδωρος και Δήμητρα, Ανδριάνα και Γρηγόρης, Παναγιώτης, Δημήτρης
Τα εγγόνια του
Τα δισέγγονα του
Τα αδέλφια του
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΤΑΜΟΥΛΑ ΛΑΜΠ. ΚΑΤΣΗ
ΕΤΩΝ 72
Κηδεύουμε την Παρασκευή 19-6-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΝΙΚ. ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟ
ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την Παρασκευή 19-6-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Διονυσίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΛΓΑ ΝΕΖΕΡΙΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΘΥΜΙΑ & ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΥ, ΖΩΗ (χήρα) ΘΕΟΦ. ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΕΛΕΝΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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