Καλάβρυτα: Συνάντηση Δημάρχου με τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ - Νέα δρομολόγια απ’ την Δευτέρα

Απ’ την ερχόμενη Δευτέρα 22 Ιουνίου μια σειρά από νέα δρομολόγια του Υπεραστικού ΚΤΕΛ νομού Αχαΐας έρχονται να καλύψουν βασικές συγκοινωνιακές ανάγκες των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Καλαβρύτων.

Στη συνάντηση που είχε στην Πάτρα ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος με τον Πρόεδρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ νομού Αχαΐας Βασίλη Αντωνόπουλο ενημερώθηκε εκτενώς για τα νέα δρομολόγια που τίθενται σε ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα, εκφράζοντας την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι ένα αίτημα στο οποίο επέμενε ο Δήμος Καλαβρύτων ικανοποιείται.

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση, τα δρομολόγια ενδέχεται να εμπλουτιστούν ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα καθώς το Υπεραστικό ΚΤΕΛ θ’ ανακοινώσει, πιθανόν σύντομα, και τη κάλυψη της γραμμής Δάφνη - Ψωφίδα - Καλάβρυτα.

Όπως επισήμανε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος τα νέα δρομολόγια του Υπεραστικού ΚΤΕΛ θα βελτιώσουν σημαντικά τη σύνδεση όλων των περιοχών του Δήμου Καλαβρύτων τόσο με την έδρα του Δήμου και το Αίγιο όσο και με την Αθήνα.

«Ως Δήμος εκφράζουμε την ικανοποίηση μας γι’ αυτή την εξέλιξη η οποία έρχεται ν’ αναβαθμίσει την συγκοινωνιακή κάλυψη της ορεινής περιοχής μας και να βελτιώσει την καθημερινότητα των δημοτών μας», ανέφερε σε δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, ευχαριστώντας παράλληλα τον κ. Αντωνόπουλο για την καλή συνεργασία και την ανταπόκριση του.

Το πλήρες πρόγραμμα των νέων δρομολογίων που τίθενται σε ισχύ από την προσεχή Δευτέρα 22 Ιουνίου έχει ως εξής:

Νέο δρομολόγιο Αίγιο – Καλάβρυτα – Αθήνα

(μέσω Αρτεμισίου) – επιστροφή

από Δευτέρα 22/06/2026

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6:45 από ΑΙΓΙΟ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

9:00 από ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (εκτιμώμενη ώρα 9:45) – Δ. ΛΥΚΟΥΡΙΑ (εκτιμώμενη ώρα 9:55) – Δ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ (εκτιμώμενη ώρα 10:05) – ΕΠΑΡΧΙΚΗ ΟΔΟΣ 111 – ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΜΕΣΩ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ.

ΚΥΡΙΑΚΗ

14:00 από ΑΙΓΙΟ -ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

16:00 από ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ (εκτιμώμενη ώρα 16:45) – Δ. ΛΥΚΟΥΡΙΑ (εκτιμώμενη ώρα 16:55) – Δ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ (εκτιμώμενη ώρα 17:05) – ΕΠΑΡΧΙΚΗ ΟΔΟΣ 111 – ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΜΕΣΩ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Αθήνα (μέσω Αρτεμισίου) –

Κλειτορία - Καλάβρυτα

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ

7:45 από ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΜΕΣΩ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ – Δ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ – Δ. ΛΥΚΟΥΡΙΑ – ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:45 από ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΜΕΣΩ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ – Δ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ – Δ. ΛΥΚΟΥΡΙΑ – ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ

14:45 από ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΜΕΣΩ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ – Δ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ – Δ. ΛΥΚΟΥΡΙΑ – ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Νέο δρομολόγιο Καλάβρυτα – Κράθιο

(ανταπόκριση για Αθήνα) – Αίγιο

από Δευτέρα 22/06/2026

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ

14:00 από ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΚΡΑΘΙΟ (ανταπόκριση για Αθήνα) - ΑΙΓΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:30 από ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΚΡΑΘΙΟ (ανταπόκριση για Αθήνα) - ΑΙΓΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

19:00 από ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΚΡΑΘΙΟ (ανταπόκριση για Αθήνα) – ΑΙΓΙΟ