Drones «χτύπησαν» τη Μόσχα: Ακυρώσεις πτήσεων, πλήγμα σε διυλιστήριο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε ότι το Κίεβο έπληξε για άλλη μια φορά την περιοχή της Μόσχας και έγραψε: “ είναι ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να κάνει τα απαραίτητα διπλωματικά βήματα ”. Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η μαζική αυτή επιδρομή ήταν η απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία την περασμένη εβδομάδα στο Κίεβο, η οποία τύλιξε στις φλόγες ένα σημαντικό θρησκευτικό μνημείο. “Δεν θέλουμε αυτόν τον πόλεμο και δεν τον θελήσαμε ποτέ”, υπογράμμισε ο Ζελένσκι. “ Αλλά αν καίγεται η Ουκρανία, θα καίγεται και η Μόσχα σας ”.

Στο στόχαστρο βρέθηκε, όπως γράφει το BBC, και μια αποθήκη πετρελαίου στη νότια περιοχή του Ροστόφ, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Την ίδια στιγμή, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν σε ολόκληρη τη χώρα σχεδόν 1.000 drones και τέσσερις ουκρανικοί πύραυλοι κρουζ.

Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη ουκρανική επίθεση από την έναρξη του πολέμου βρέθηκε, το βράδυ της Τετάρτης (17/6), η Μόσχα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… <a href="https://t.co/NhFl4FlT9L">pic.twitter.com/NhFl4FlT9L</a></p>— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) <a href="https://x.com/ZelenskyyUa/status/2067502764159062213?ref_src=twsrc%5Etfw">June 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Εκρήξεις και ακυρώσεις πτήσεων

Το διυλιστήριο Καπότνια στη νοτιοανατολική Μόσχα επλήγη για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα και δεύτερη μέσα στην ίδια εβδομάδα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν δεκάδες βίντεο –παρά τη ρωσική απαγόρευση δημοσίευσης τέτοιου υλικού– που έδειχναν drones να πετούν στο φως της ημέρας και εκρήξεις σε βιομηχανικές ζώνες. Σε ένα από αυτά, το καπάκι μιας τεράστιας δεξαμενής καυσίμων εκτινάχθηκε δεκάδες μέτρα στον αέρα και μαύρος καπνός υψώθηκε στην περιοχή.

Παράλληλα, ένα κοντινό εμπορικό κέντρο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ χρειάστηκε να εκκενωθούν αρκετά πολυώροφα κτίρια κατοικιών.

Η εναέρια κυκλοφορία παρέλυσε προσωρινά, καθώς τα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας έκλεισαν, οδηγώντας στην ακύρωση ή την καθυστέρηση περισσότερων από 500 πτήσεων.

Σύμφωνα με αναλυτές, η Ουκρανία εφαρμόζει μια πάγια τακτική: εκτοξεύει πρώτα έναν μεγάλο αριθμό φθηνών drones-δολωμάτων για να εξαναγκάσει τη ρωσική αεράμυνα να αποκαλυφθεί, χαρτογραφώντας έτσι τα κενά της πριν ξεκινήσει το κύριο κύμα των πληγμάτων.

Μεταφέροντας τον πόλεμο στο “σπίτι” των Ρώσων

4,5 χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο πόλεμος φθοράς στα μέτωπα της Ουκρανίας συνεχίζεται, αν και παραμένει αόρατος για τη μεγάλη πλειονότητα των Ρώσων πολιτών. Τα πλήγματα του Κιέβου σε Μόσχα και Αγία Πετρούπολη –σχεδόν 500 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα– αποτελούν μέρος της στρατηγικής του Ζελένσκι να “φέρει τον πόλεμο στο σπίτι” των απλών Ρώσων.

Αν και η Μόσχα έχει θωρακιστεί με πυκνά συστήματα αεράμυνας από την άνοιξη του 2023, όταν σημειώθηκαν οι πρώτες σποραδικές επιθέσεις, ο όγκος των ουκρανικών drones έχει πλέον πολλαπλασιαστεί. Η επιδρομή της Πέμπτης αναμένεται να εγείρει σοβαρά ερωτήματα στη Ρωσία για την αποτελεσματικότητα της προστασίας των κρίσιμων υποδομών της, καθώς κανένα σύστημα δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% προστασία απέναντι σε τόσο μαζικές επιθέσεις κορεσμού.

Η αντίδραση της Μόσχας και το μήνυμα του Κιέβου

Από την πλευρά της, η Ρωσία απάντησε κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαπολύοντας στην Ουκρανία περισσότερα από 200 drones και βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος εκείνες τις ώρες υποδεχόταν ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας σε σύνοδο κορυφής στο Καζάν, επέλεξε να μην κάνει κανένα σχόλιο για το πλήγμα στην πρωτεύουσα.

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, με ανάρτησή του στο X:

«Μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις που κάνουν οι Μοσχοβίτες σήμερα το πρωί είναι “Τι συμβαίνει;”. Μπορώ να σας απαντήσω: Η χώρα σας ξεκίνησε έναν επιθετικό πόλεμο εναντίον της δικής μας. Εδώ και χρόνια σκοτώνει τους ανθρώπους μας. Τώρα, λοιπόν, που μάθατε τι συμβαίνει, ρωτήστε τον Πούτιν πότε σκοπεύει να τον τελειώσει».