Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα τιμηθεί με το φετινό βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης

Ο 45χρονος Καναδός ηθοποιός Ράιαν Γκόσλινγκ θα τιμηθεί με το φετινό βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός που φέτος τον είδαμε να πρωταγωνιστεί στο εξαιρετικό φιλμ επιστημονικής φαντασίας "Αποστολή Χαίρε Μαρία" των Φιλ Λορντ και Κρίστοφερ Μίλερ που προβλήθηκε με επιτυχία & στην Πάτρα, θα παραλάβει την τιμητική διάρκιση σε γκαλά στις 2 Νοεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Beverly Hilton στο Λος Άντζελες.

Στην ετήσια εκδήλωση συγκεντρώνονται πόροι για τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της Αμερικανικής Ταινιοθήκης, ο οποίος σχεδιάζει τον προγραμματισμό για το Aero Theatre της Σάντα Μόνικα, το Los Feliz 3 Theatre στο Λος Φελίζ και το Egyptian Theatre στο Χόλιγουντ.

Το βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης τιμά την κινηματογραφική καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ σε διάφορα είδη όπως ρομαντικές ταινίες (The Notebook και το Οσκαρικό La La Land), κωμωδίες ποπ κουλτούρας (Barbie), σκοτεινά και σκληρά θρίλερ (Drive, Only God Forgives) και επιστημονικής φαντασίας (Project Hail Mary).

«Με τεράστια υπερηφάνεια, η Αμερικανική Ταινιοθήκη αναγνωρίζει τον Ράιαν Γκόσλινγκ ως τον αποδέκτη του 40ου Ετήσιου Βραβείου της» δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αμερικανικής Ταινιοθήκης, Ρικ Νισίτα. «Ο Ράιαν Γκόσλινγκ αντιπροσωπεύει όλα όσα σημαίνει αυτή η τιμή – είναι καλλιτέχνης με εξαιρετικό εύρος, βάθος και ατρόμητη δημιουργική αφοσίωση» επισήμανε.

«Αυτό που διακρίνει τον Ράιαν δεν είναι απλώς το ταλέντο του, αλλά η ακλόνητη αφοσίωσή του στην ουσιαστική, περιπετειώδη κινηματογράφηση» είπε ο Νισίτα. «Επιλέγει συνεχώς έργα που προκαλούν το κοινό και εμπνέουν τους συναδέλφους του καλλιτέχνες. Η Αμερικανική Ταινιοθήκη έχει την τιμή να γιορτάζει αυτό το πραγματικά εξαιρετικό ταλέντο» συμπλήρωσε.

Αξίζει να σημειωθεί πως η βράβευση του γοητευτικού Καναδού ηθοποιού έρχεται 20 χρόνια αφότου έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα για το βραβείο Όσκαρ, στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου το 2006 για την Ανεξάρτητη ταινία «Half Nelson». Αργότερα έλαβε δύο ακόμη υποψηφιότητες για το Όσκαρ, καλύτερου Α’ Ανδρικού Ρόλου, το 2016 για το μιούζικαλ «La La Land» του Ντέμιεν Σαζέλ και καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου το 2023 για την ταινία «Barbie» που αποτέλεσε και τεράστια εμπορική επιτυχία.

Τέλος να ανφέρουμε πως ο Γκόσλινγκ τυγχάνει της εκτίμησης και του θαυμασμού πολλών συναδέλφων του ενώ και παλαιότεροι μεγάλοι σταρ του κινηματογράφου όπως ο αξέχαστος Ρόμπερτ Ρέντφορντ είχαν ξεχωρίσει το ταλέντο του Ryan Gosling & το είχαν επισημάνει σε συνεντεύξεις τους.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ