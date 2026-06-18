Το «παρασκήνιο» του κυκλώματος πειρατικής τηλεόρασης: Ο undercover αστυνομικός, η ζημιά εκατομμυρίων και το «ξέπλυμα» στο Αγρίνιο

Σε Ελλάδα, Γερμανία, Αυστραλία, Καναδά, Νέα Ζηλανδία, αλλά και την Κίνα, έφτανε το πελατολόγιο της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε οργανώσει ένα από τα μεγαλύτερα παράνομα δίκτυα συνδρομητικής τηλεόρασης που έχουν εντοπιστεί στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η δράση της οργάνωσης διήρκεσε χρόνια, είχε διεθνείς διαστάσεις και βασιζόταν σε προηγμένη τεχνολογική υποδομή. Τα οικονομικά οφέλη που αποκόμισε εκτιμώνται ότι ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημία που προκάλεσε στους νόμιμους παρόχους υπολογίζεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από πολύμηνη και ιδιαίτερα περίπλοκη έρευνα των αρμόδιων διωκτικών Αρχών, οι οποίες κατάφεραν να εξαρθρώσουν εγκληματική οργάνωση επτά ατόμων. Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, τα μέλη της δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2017, διαθέτοντας συστηματικά μέσω διαδικτύου παράνομες συνδρομές τηλεοπτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου.

Ο... τσουχτερός τιμοκατάλογος

Οι πελάτες του κυκλώματος εντοπίστηκαν σε τουλάχιστον 13 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Γερμανία, η Αυστραλία, η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Πορτογαλία, η Νέα Ζηλανδία, ο Καναδάς, η Ολλανδία και η Κίνα. Μέσω ενός παράνομου δικτύου αναμετάδοσης, οι συνδρομητές αποκτούσαν πρόσβαση σε χιλιάδες τηλεοπτικά κανάλια, κινηματογραφικά έργα, σειρές και αθλητικές μεταδόσεις, καταβάλλοντας ποσά σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα των νόμιμων συνδρομητικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση εκμεταλλευόταν παράνομα περιεχόμενο που διατίθεται νόμιμα από μεγάλους παρόχους συνδρομητικών υπηρεσιών και πλατφόρμες streaming. Με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, τεχνικού εξοπλισμού και ειδικών αποκωδικοποιητών, τα μέλη της φέρονται να αποκωδικοποιούσαν και να αναμετέδιδαν το περιεχόμενο σε ένα ενιαίο παράνομο πακέτο IPTV, το οποίο διέθεταν στην αγορά έναντι συνδρομής.

Για να διατηρούν τη λειτουργία του δικτύου τους, χρησιμοποιούσαν πολυεπίπεδη τεχνολογική υποδομή με διακομιστές σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, υπηρεσίες απόκρυψης δικτυακής κίνησης, εναλλαγή διαδικτυακών διευθύνσεων και μηχανισμούς παράκαμψης των αποκλεισμών που επιχειρούσαν οι νόμιμοι πάροχοι. Παράλληλα, παρείχαν τεχνική υποστήριξη στους πελάτες τους, ανανεώσεις συνδρομών και συνεχή εμπλουτισμό του περιεχομένου με νέες ταινίες, σειρές και αθλητικές μεταδόσεις.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι κατά την περίοδο 2021-2025 το κύκλωμα είχε αναπτύξει πελατολόγιο άνω των 2.100 ενεργών συνδρομητών, ενώ οι τιμές των παράνομων συνδρομών κυμαίνονταν από 10 έως 125 ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Παράλληλα, διατίθεντο προς πώληση ειδικά διαμορφωμένες συσκευές αποκωδικοποίησης και εξοπλισμός εγκατάστασης για έξυπνες τηλεοράσεις.

Από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι οι τραπεζικές κινήσεις των εμπλεκομένων δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, μόνο από τις επίσημα καταγεγραμμένες τραπεζικές ροές προκύπτει παράνομο οικονομικό όφελος ύψους τουλάχιστον 944.160 ευρώ, ενώ οι ερευνητές εκτιμούν ότι το πραγματικό ποσό ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ, καθώς σημαντικό μέρος των συναλλαγών φέρεται να πραγματοποιούνταν και με μετρητά.

Πώς έκρυβαν τα οικονομικά ίχνη τους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να χρησιμοποίησαν δεκάδες τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, καθώς και ψηφιακά πορτοφόλια, υπηρεσίες άμεσων μεταφορών χρημάτων και κρυπτονομίσματα, προκειμένου να αποκρύπτουν την προέλευση των χρημάτων. Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, μέρος των εσόδων επενδύθηκε σε αγορές ακινήτων και οχημάτων, αλλά και σε δαπάνες πολυτελούς διαβίωσης.

Καθοριστικής σημασίας για την τεκμηρίωση της δράσης του κυκλώματος ήταν η εφαρμογή της ειδικής ανακριτικής πράξης της ανακριτικής διείσδυσης. Αστυνομικός με καλυμμένη ιδιότητα εμφανίστηκε ως υποψήφιος πελάτης και απέκτησε συνδρομή στις παράνομα παρεχόμενες υπηρεσίες, επιβεβαιώνοντας τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου και συλλέγοντας κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Η επιχείρηση για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε το πρωί της 16ης Ιουνίου σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικών λειτουργών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεγάλος όγκος εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού, συσκευών IPTV, δορυφορικών δεκτών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων, χειρόγραφων σημειώσεων και στοιχείων διαχείρισης των παράνομων συνδρομών.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ο εντοπισμός βάσης δεδομένων που φέρεται να περιλαμβάνει περισσότερες από 86.000 εγγραφές πελατών και τελικών χρηστών. Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι το συνολικό οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης ενδέχεται να αγγίζει ακόμη και τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημία που υπέστησαν οι νόμιμοι πάροχοι συνδρομητικών υπηρεσιών εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν επίσης περισσότερα από 18.800 ευρώ σε μετρητά, τέσσερα οχήματα και ένα δίκυκλο, ενώ δεσμεύθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί των συλληφθέντων με υπόλοιπα που ξεπερνούν τις 121.000 ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δεκάδες τελικοί χρήστες της παράνομης υπηρεσίας, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να παρείχαν υποστήριξη στη δράση της οργάνωσης.