Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Σωτήρης Τσόγκας, σύζυγος της ηθοποιού Μαίρης Ραζή

Στον θάνατο του σκηνοθέτη και ηθοποιού Σωτήρη Τσόγκα στα 75 του χρόνια, αναφέρεται με δήλωσή της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κάνοντας λόγο για έναν σημαντικό θεατράνθρωπο με γόνιμη πορεία πολλών δεκαετιών στη σκηνή.

Η υπουργός Πολιτισμού τονίζει ότι ο εκλιπών «πειραματίστηκε επανειλημμένα με νέες οπτικές και προσεγγίσεις, αλλά και νέα εγχειρήματα» κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Θέατρο «Πρόβα» το οποίο ίδρυσε και διηύθυνε με το σύζυγό του, επίσης ηθοποιό Μαίρη Ραζή. «Διαρκής, διακριτική, σημαντική και καθολικά αναγνωρισμένη από τους ομότεχνούς του υπήρξε η προσφορά του Σωτήρη Τσόγκα στο θέατρο, με την αφοσίωσή του και την αδιάλειπτη παρουσία του» καταλήγει στη δήλωσή της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Ολόκληρη η δήλωση που έκανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πληροφορούμενη την απώλεια του Σωτήρη Τσόγκα, έχει ως εξής:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Σωτήρη Τσόγκα, ενός σημαντικού θεατρανθρώπου με γόνιμη πορεία πολλών δεκαετιών στη σκηνή. Στη μακρά του παρουσία στο σανίδι, ο Σωτήρης Τσόγκας ερμήνευσε από πολύ νωρίς ιδιαίτερα απαιτητικούς ρόλους, από όλο το φάσμα του ρεπερτορίου, και συνεργάστηκε με τους κορυφαίους σκηνοθέτες και ηθοποιούς της γενιάς του. Πειραματίστηκε επανειλημμένα με νέες οπτικές και προσεγγίσεις, αλλά και νέα εγχειρήματα, με κυριότερο το Θέατρο "Πρόβα", το οποίο ίδρυσε και διηύθυνε με το σύζυγό του Μαίρη Ραζή, επί πολλά χρόνια, ανεβάζοντας και σκηνοθετώντας πλήθος παραστάσεων. Σημαντικότατη υπήρξε και η προσφορά του στις νεότερες γενιές, ως καθηγητή σε πολλές σχολές και σεμινάρια. Διαρκής, διακριτική, σημαντική και καθολικά αναγνωρισμένη από τους ομότεχνούς του υπήρξε η προσφορά του Σωτήρη Τσόγκα στο θέατρο, με την αφοσίωσή του και την αδιάλειπτη παρουσία του.

Στη σύζυγό του και την κόρη τους Κοραλία Τσόγκα, τους πολλούς φίλους και συναδέλφους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».

Την είδηση του θανάτου του ηθοποιού έκανε γνωστή χθες το βράδυ, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο ο ηθοποιός και βουλευτής Σπύρος Μπιμπίλας.

Όπως αναφέρεται στο βιογραφικό που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του θεάτρου «Πρόβα», ο Σωτήρης Τσόγκας αποφοίτησε από την DeutscheSchuleAthen - Doerpfeld Gymnasium και από την Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών. Έκανε θεατρικά Σεμινάρια στο Tuebingen. Μέλος του Δ.Σ του Κ.Θ.Β.Ε., του Σ.Ε.Η και της Ε.Ε.Σ. Ιδρυτικό μέλος του Θεάτρου Οδού Ερμού-Πρόβα, της Πειραματικής Σκηνής «ΟΙ ΜΥΣΤΕΣ» και του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΓΧΟΥΣ «η ευ-θυμία».

Ως ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει σε 45 παραστάσεις. Συμμετείχε από το 1972 (με ειδική άδεια) στους θιάσους: Δημήτρη Mυράτ - Βούλας Ζουμπουλάκη (Θέατρο Αθηνών), όπου ερμήνευσε βασικούς ρόλους σε δεκάδες έργα του κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου (72 ως '82), καθώς και σε Τραγωδίες: «Αντιγόνη» Σοφοκλέους και «Εκάβη» Ευριπίδου στο Ηρώδειο και σε άλλα αρχαία Θέατρα, της Άννας Φόνσου (Θέατρο Ορβο), Χρήστου Πολίτη - Αντύπα (Απλό Θέατρο), Δημήτρη Ιωακειμίδη (Πολύτεχνο), σε άλλους αθηναϊκούς θιάσους και στο Θέατρο «Πρόβα».

Στα τέλη της δεκαετίας του '70, παρουσίασε μαζί με τον μακαριστό δάσκαλό του Δημήτρη Μυράτ από σκηνής του Θεάτρου Αθηνών, το «Συμπόσιο» του Πλάτωνος και το «Κατά Μάρκον» Ευαγγέλιο στη Δημοτική, σε παγκόσμιες πρώτες. Σκηνοθέτησε συνολικά 50 έργα, κλασσικά και σύγχρονα, ελληνικά και ξένα σε περιφερειακά θεατρικά σχήματα και στο Θέατρο «Πρόβα», όλα τα έργα από το 1993 έως το 2019.

Ως καθηγητής δίδασκε από το 1987: Σε σεμινάρια του ΥΠΠΟΑ, στο Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Αθηνών, στις σχολές «Antenna», «Star» , «Η Πρόβα» ,«ΙΕΚ ΔΟΜΗ», «Ελληνοαμερικανική Ένωση», Πανεπιστήμιο «ΛΟΜΟΝΟΣΩΦ» της Μόσχας, στο ΑΠΘ και στις αγροτικές φυλακές Τίρυνθας.

Βραβεύθηκε με: «Α’ Βραβείο Ανδρικού Ρόλου», «Βραβείο σκηνοθεσίας» από το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Διαβαλκανικού Θεάτρου, «Α' Πανελλήνιο Βραβείο Ποιήσεως» της Ε.Ν.Ε.Λ. «Α’ Βραβείο Διδασκαλίας» στο Διεθνές Φεστιβάλ Δραματικών Σχολών "ΥΠΕΡΙΩΝ". Χρυσό Μετάλλιο του Μ. Αλεξάνδρου από τον Διεθνή Πολιτιστικό Οργανισμό «Το Καφενείο των Ιδεών». Το 2021 του απονεμήθηκε βραβείο για την πολιτιστική προσφορά του από την «Ακαδημία των Τεχνών».

*Ο Σωτήρης Τσόγκας είχε γεννηθεί το 1951 και έφυγε από τη ζωή στις 17 Ιουνίου 2026. Ήταν παντρεμένος με την Μαίρη Ραζή από το 1981.

*Με στοιχεία & από το ΑΠΕ